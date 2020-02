Giochi nel web tra esigenze di sicurezza e divertimento. Ecco alcuni consigli

di: Luca Beni - del 2020-02-01

Scopriamo i segni distintivi dei portali sicuri. Negli ultimi anni il pregiudizio verso ciò che incarnava il web è decisamente venuto meno. A testimoniare ciò vi è l’incremento delle persone che acquistano prodotti online, prenotano viaggi o seguono corsi in modalità e-learning. Rimane però spesso il timore, quando si tratta di intrattenimento, di imbattersi in rischi e pericoli che il più delle volte possono essere evitati con pochi e semplici regole.

Innanzitutto, prima di addentrarsi in qualsivoglia esperienza ludica è bene avere una panoramica generale del sito che si decide di esplorare. Sarebbe opportuno verificare che nella stringa dell’url non compaiano avvisi o indicazioni volte a segnalare la non sicurezza del sito. Per farlo è opportuno cliccare sull’indirizzo del sito che compare in alto a sinistra. Una volta fatto questo passaggio la comparsa della dicitura HTTPS attesta la presenza di un protocollo sicuro.

In secondo luogo è bene assicurarsi che il portale non sia inserito nella black list, cioè la lista nera dei siti truffa, realizzata dal Monopolio di Stato e presente sull’omonimo sito. Tutti i siti regolamentati dallo Stato, inoltre, presentano una licenza che viene indicata graficamente dall’acronimo AAMS.

Qualora volessimo eliminare ogni altro dubbio, possiamo approfondire nel dettaglio tutte le caratteristiche di un particolare sito, leggendo le recensioni offerte da svariati portali online. Se cerchiamo, ad esempio, informazioni su betway casino potremmo trovarci dinanzi a molteplici contenuti informativi.

In questo caso la recensione non ha solo lo scopo di rendere più consapevole l’utente dei servizi e delle promozioni offerte dal portale. Egli ha anche modo di comprendere qual è la reputazione di cui gode quel particolare sito e decidere di conseguenza se preferirlo a qualcun altro.

A questi tre consigli principali potremmo aggiungere come ultimo suggerimento anche una buona dose di accortezza. Infatti, leggere quali sono le modalità di pagamento ed erogazione del denaro in caso di vincita è sempre una buona prassi. Senza considerare che sarebbe anche opportuno verificare la presenza dei contatti riguardanti il Custom Service, il servizio di assistenza da contattare in caso di dubbi o problemi.