Giovane castelvetranese premiata alla Camera a Roma tra i laureati più meritevoli in tutta Italia

del 2020-01-28

Tra i giovani laureati meritevoli in tutta Italia, è stata selezionata anche la castelvetranese Eleonora Siragusa, destinataria di un riconoscimento conferito ieri alla Cerimonia di premiazione organizzata alla Camera dei Deputati, presso la Nuova Aula del palazzo dei gruppi Parlamentari.

La cerimonia si è tenuta alla presenza dei vertici della Fondazione Italia Usa e di qualificati esponenti del mondo dell'impresa. Il riconoscimento è stato istituito dalla Fondazione Italia Usa, che intende favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e il percorso di carriera di giovani laureati, che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione stessa e che possano contribuire con le proprie professionalità alla diffusione della cultura d’impresa nella internazionalizzazione verso gli Stati Uniti.

Ciò è in linea con quanto delineato annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'individuare negli scenari mondiali le opportunità per il rilancio competitivo delle imprese italiane sui mercati rendendo operativi progetti e strumenti in grado di facilitare l’internazionalizzazione e garantire la tutela del Made in Italy.

Grazie a questo riconoscimento Eleonora parteciperà con una borsa di studio al Master in Global Marketing Comunicazione & Made in Italy, con l'obiettivo di sviluppare competenze a sostegno dell’internazionalizzazione di numerose aziende rappresentative del Made in Italy.