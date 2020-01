Offerta di lavoro a CVetrano. Studio professionale alla ricerca di una figura contabile

del 2020-01-30

Pubblichiamo il seguente annuncio di lavoro:

"Per studio professionale sito in Castelvetrano (TP) si ricerca un addetto/a contabile. La figura ricercata ha maturato esperienza nell'espletamento delle seguenti attività: - contabilità generale - fatturazione attiva e passiva - prima nota - scritture di bilancio - attività di segreteria Completano il profilo buone doti relazionali e capacità di lavorare in team. Gli interessati possono inviare CV al seguente indirizzo di posta elettronica: selezionecontabile2019@gmail.com"