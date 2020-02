Le "chiacchiere": tipico dolce del Carnevale. Ecco la ricetta

del 2020-02-07

Le chiacchiere sono un tipico dolce del Carnevale e sono diffuse in tutta Italia con nomi diversi, da frappe a crostoli, passando per bugie.

INGREDIENTI

250 g di farina 00 1

uovo

10 g di burro morbido

50 ml di latte

1 cucchiaio colmo di zucchero semolato

15 g di liquore Strega

la scorza di 1/2 limone

sale, olio di semi di arachide per friggere zucchero a velo

Inserire in una ciotola tutti gli ingredienti: la farina, l'uovo, il burro morbido, il latte, il liquore, lo zucchero e il sale. Impastare il tutto fino a ottenere una pasta morbida e omogenea. Formare una palla, avvolgere nella pellicola per alimenti e fatela riposare per 30 minuti in frigorifero.

Dividete l'impasto in tanti pezzetti e stendeteli, uno alla volta (avendo cura di lasciare i restanti avvolti nella pellicola) con l'apposita macchina sfogliatrice.Con una rotella dentellata rifilate i bordi e ricavate dei rettangoli. Procedete in questo modo fino a esaurimento della pasta.

Friggete le chiacchiere in olio a 170°, poche alla volta, scolandole a mano a mano con un mestolo forato e lasciandole asciugare su carta da cucina. Passar sopra lo zucchero a velo e servitele subito.