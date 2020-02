La paura dell'ignoto tra ansie, emozioni e incertezze

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2020-02-09

Spesso può rivelarsi spaventoso pensare al futuro, a ciò che questo ci riserva. L'incertezza di ciò che sarà, causa generalmente uno stato ansioso; “Secondo quanto riportato in un recente studio dai ricercatori dell’Università dell’Illinois di Chicago (UIC) numerosi disturbi d’ansia, tra cui il Disturbo da Attacchi di Panico, la Fobia Sociale e le Fobie Specifiche condividono un tratto sottostante comune: un’aumentata sensibilità a stimoli minacciosi poco chiari, la cosiddetta paura dell’ignoto”.

Il timore può avere origine dal fatto che non sai quali effetti, i cambiamenti della vita, avranno su di te oppure se le cose andranno secondo i piani che avevi previsto. È ciò che noi chiamiamo ansia anticipatoria. Una minaccia incerta e poco chiara è imprevedibile in termini di tempo, intensità, frequenza o durata e suscita una sensazione generalizzata di apprensione.

Al contrario, le minacce prevedibili, producono una distinta risposta attacco-o-fuga che si riduce una volta che la minaccia è scomparsa. Puoi comunque adottare alcuni accorgimenti che ti permettono di prendere il controllo della tua vita e di affrontare con coraggio i cambiamenti e il futuro.

Per affrontare la paura dell'ignoto devi innanzitutto trovarne la causa, scoprire di cosa hai paura ed affrontare ciò che temi. Un modo per affrontare la paura dell’ignoto è quello di diventare consapevole delle ragioni che si celano dietro le tue paure e acquisire più consapevolezza riguardo a te stesso.

Essere consapevole delle tue emozioni potrà aiutarti a individuare con precisione cosa ti incute timore. La paura dell'ignoto ha spesso una causa sottostante di cui potresti essere all'oscuro.

Potrebbe quindi tornare utile, riflettere se in passato hai subito qualcosa che ci ti ha reso vulnerabili in certe situazioni. Per fare ciò dovrai ricorrere all’aiuto di uno psicologo che potrà condurti in questo viaggio a ritroso per trovare la fonte del problema.

Dott.ssa Fabrizia Modica - fabriziamodica@gmail.com