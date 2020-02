Alla scoperta della "Limoncina", pianta dalle mille proprietà tra effetti calmanti e non solo

di: Graziella Palermo - del 2020-02-09

La Cedrina comunemente chiamata erba limoncina è una pianta con un ricco fogliame dal gradevole profumo di agrumi, dai tanti usi e proprietà.

Le foglie lunghe e lanceolate, raccolte prima della fioritura, vanno prima essiccate in luoghi asciutti e poi conservate in barattoli di vetro a chiusura ermetica.

Le foglie fresche oppure essiccate vengono impiegate per la preparazione di un liquore digestivo.

Cedrina-limoncina

LIMONCINA : PROPRIETÀ TERAPEUTICHE

La Limoncina è ricca di sostanze astringenti, con effetti calmanti in quanto è fonte di melatonina, nota per essere un rilassante naturale. Per questo, è molto usata in erboristeria per gli infusi e per le tisane digestive e per favorire il sonno notturno. Le tisane sono molto utili anche ad eliminare i gas intestinali, combattendo il senso di gonfiore. È molto utile anche per chi soffre di inappetenza, magari a seguito di terapie, in quanto stimola l'appetito.

L'infuso con erba Limoncina si prepara in dose da 5 a 20 grammi per litro in base alla sua funzione, da quella semplice digestiva a quella antispasmodica, se sono presenti dolori allo stomaco.

L'erba Limoncina ha anche proprietà antipiretiche: un infuso caldo è in grado di abbassare la febbre e di curare raffreddori e infiammazioni del tratto respiratorio. Con un uso esterno, è efficace anche per chi soffre di acne giovanile, e per curare bolle e cisti. Usata come impacco sugli occhi, può aiutarne il rilassamento e combatterne il rossore o il gonfiore causato da stress quotidiano e smog cittadino.

Per l'utilizzo erboristico vengono essiccate foglie giovani e le sommità fiorite, che vanno raccolte due volte l'anno, in tarda primavera e all'inizio della stagione autunnale. L'essiccazione avviene in luoghi bui e areati, dove le foglie vengono conservate in sacchi di tela.

Le foglie di erba Limoncina possono essere utilizzate anche fresche, ad esempio per un bagno ristoratore o per creare una soluzione tonica naturale per la pelle del viso.

L'olio che viene estratto dall'erba Limoncina viene usato moltissimo nell'industria cosmetica: serve a creare saponi, dentifrici e prodotti di bellezza di vario tipo.

Le foglie essiccate, chiuse in sacchetti e riposte negli armadi, profumano la biancheria; quelle consumate crude invece, puliscono i denti e combattono l’alitosi.

In erboristeria la cedrina viene largamente utilizzata per la preparazione di tisane e

Infusi e tisane di cedrina

Le tisane dal sapore gradevole e aromatico sono indicate per eliminare i gas intestinali, stimolare l’appetito, favorire la digestione e curare gli stati d’ansia.

Inoltre è accertato che gli infusi di cedrina, misti a melissa e foglie di alloro, mescolati nell’acqua del bagno, tonificano e deodorano la pelle.

Sembra anche gli occhi stanchi ed arrossati trovano un enorme sollievo con gli impacchi preparati con le foglie.

Calorie della cedrina

1 foglia di cedrina apporta 2 Calorie

1 cucchiaio di cedrina apporta 65 calorie.

Controindicazioni della cedrina o erba limoncina

Dosi eccessive e consumo ripetuto possono provocare gastriti.

Cedrina in gravidanza e allattamento

In stati di gravidanza può generare ipersensibilità ai principi attivi.

Evitare l’assunzione durante l’allattamento, perchè oltre all’ipersensibilità può rendere non gradevole il sapore del latte.

