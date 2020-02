Marsala, attivo sportello antiviolenza gestito da volontarie delle Associazioni "Metamorfosi Onlus e Casa di Venere"

di: Comunicato Stampa - del 2020-02-11

Al fine di rendere un servizio informativo alla cittadinanza dimorante/residente nel circondario dello scrivente Ufficio, dal 15 gennaio 2020, è attivo, presso questa Procura della Repubblica, nei nuovi locali di Marsala Via Del Fante n. 50/A, un servizio gratuito denominato "Sportello per l'accoglienza, l'ascolto e l'assistenza in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere", gestito da volontarie delle Associazioni "Metamorfosi Onlus e Casa di Venere".

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

M. C. Giacomo Davide Bertolino

Sezione Polizia Giudiziaria

Aliquota Carabinieri

Procura delle Repubblica di Marsala

0923-765468