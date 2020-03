Coronavirus. Positivo un bimbo di 3 anni di Marsala, ricoverato al Di Cristina di Palermo

di: Redazione del GdS - (fonte: gds) - del 2020-03-28

Positivio l'esito del tampone per un bimbo di 3 anni, originario di Marsala, che si troverebbe ora ricoverato presso l'ospedale Di Cristina di Palermo, ove è arrivato mercoledì mattina. La diagnosi è stata fatta, in seguito all'esecuzione di tre tamponi. A rendere nota la notizia il Giornale di Sicilia.

In corso, gli accertamenti per ricostruire gli spostamenti epidemiologici, visto che il piccolo sarebbe stato sottoposto a diversi esami prima della diagnosi. Al momento, è sotto osservazione, e in discrete condizioni.