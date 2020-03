"La Croce Rossa in prima linea in questo momento di bisogno tra volontariato e servizio". Intervista ad Alessandro D' Annibale

di: Doriana Margiotta - del 2020-03-29

In queste settimane dì emergenza, stiamo apprezzando ancora di più il grande lavoro fatto dalla Croce Rossa, non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto nel nostro territorio. Abbiamo chiesto al S. Ten. Comm CRI Alessandro D' Annibale che fa parte del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana , cosa significa essere in prima linea nell'aiutare chi ne ha più bisogno, e quale è il lavoro che sta svolgendo insieme a tutti i volontari del Comitato CRI di Mazara del Vallo.