Campobello. Altri 2 casi di coronavirus. Nuove misure: si uscirà a fare la spesa per iniziale di cognome a turno

del 2020-04-04

Sale a 5 il numero dei contagiati a Campobello di Mazara, ove sarebbero in corso accertamenti su altri soggetti. Il sindaco Castiglione ha diramato un videomessaggio alla cittadinanza, in cui annuncia misure ancora più restrittive. Per fare la spesa, in base all'ordinanza che emanerà il primo cittadino, si dovrà tener conto della giornata prestabilita in base all'iniziale del cognome e si potrà farlo solo una volta a settimana.

Misure prese per ridurre al minimo il rischio di contagio. Il calendario sarà presto reso noto.