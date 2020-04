Lo yogurt greco, benefici e differenze rispetto agli altri. Un modo anche per perdere peso

di: Graziella Palermo - del 2020-04-07

I primi yogurt si ottennero per fermentazione spontanea, quando per caso alcuni batteri si depositarono nelle sacche di pelle di capra nelle quali veniva trasportato latte fresco. Conosciamo tutti lo yogurt greco, ma quali sono le sue proprietà?

Non esiste un dato specifico che determini la provenienza dello yogurt.

Tuttavia, ci sono teorie che indicano che lo yogurt greco sia nato in Europa orientale, 4500 anni fa. Attualmente abbiamo a disposizione un’enorme varietà di yogurt. Di fatto, grazie al suo apporto nutrizionale, questo alimento ha assunto una grande importanza.

Tra i suoi nutrienti troviamo: Proteine Lipidi Carboidrati Vitamine Minerali In molti hanno deciso di includere questo alimento nella propria dieta per via dei suoi effetti benefici. Grazie alle sue proprietà nutrizionali, il consumo è associato al miglioramento del sistema cardiovascolare e a un minore indice di massa corporea.

La cosa migliore, è che si tratta di un prodotto estremamente versatile che può essere consumato sia a colazione che a cena o per uno spuntino. Avete bisogno di altri motivi per cominciare a consumarlo?

Vediamo nel dettaglio quali sono i suoi principali benefici per l’organismo.

Adatto ai soggetti con intolleranza al lattosio

Lo yogurt greco possiede un basso livello di lattosio rispetto ad altri latticini. Il motivo?

Il processo di fermentazione mantiene le colture vive e attive; sono proprio queste a essere responsabili della trasformazione del lattosio in acido lattico, che è molto più facile da assorbire. Tuttavia, è importante considerare il livello individuale di intolleranza al lattosio, in quanto può causare effetti collaterali nelle persone particolarmente intolleranti.

Migliora la digestione

Lo yogurt greco è molto facile da digerire perché contiene meno carboidrati rispetto agli altri yogurt. Inoltre, contiene anche probiotici e batteri sani che agiscono rimuovendo i residui di cibo che si attaccano alle pareti intestinali.

Lo yogurt greco è fonte di calcio

Come altri latticini, anche lo yogurt greco fornisce il calcio all’organismo. In questo modo ci aiuta a prevenire malattie come l’osteoporosi e altri problemi alle ossa, giacché le rafforza e gli consente di assorbire meglio i nutrienti.

Nel contempo, il calcio regola il sistema nervoso e muscolare. È per tale ragione che quando questo minerale è carente sperimentiamo crampi o dolori.

Utile per perdere peso

Lo yogurt greco è meno grasso rispetto agli altri, inoltre fornisce grandi quantità di proteine. Questo yogurt contiene meno zuccheri. Inoltre, contenendo un’ottima quantità di proteine è estremamente benefico per chi pratica regolare attività fisica.

Riduce i livelli di colesterolo

Lo yogurt greco è un ottimo trattamento naturale per combattere il colesterolo. Contiene Lactobacillus Acidophilus, un batterio sano che agisce contro la sintesi endogena del colesterolo cattivo (LDL), secondo quanto affermano diversi studi. Tuttavia, bisogna ricordare che il consumo di yogurt va abbinato a una dieta equilibrata e all’esercizio fisico.

Ma quindi è meglio lo yogurt greco o quello normale?

La prossima volta che scegliete uno yogurt, prendete in considerazione le qualità dello yogurt greco.Lo yogurt in generale e il suo consumo sono legati al miglioramento della qualità dell’alimentazione in quanto fonte di svariati micronutrienti.

Contiene una percentuale più alta di proteine. Viene ottenuto dal siero del latte, riducendo il lattosio e, quindi, contiene meno carboidrati e zuccheri. È ideale da aggiungere ai piatti sostituendo altri ingredienti più calorici perché non solidifica quando sottoposto ad alte temperature.

Lo yogurt greco è naturalmente a basso contenuto di lattosio. Viene considerato un prodotto vegetariano, a meno che non si aggiunga della gelatina (collagene animale). Si ritiene che l’assunzione di yogurt greco aumenti la quantità di globuli bianchi, responsabili della lotta alle infezioni batteriche e virali.

Dottoressa Graziella Palermo