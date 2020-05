Gibellina piange l'artista Nanda Vigo. Dalla sua arte un importante contributo per la bellezza di Gibellina

del 2020-05-17

La città di Gibellina è in lutto per la scomparsa di una grande artista che con le sue opere ha donato tanta bellezza alla città. Ieri è scomparsa a 83 anni, Nanda Vigo artista, architetto e designer che ha donato magnifiche opere come la serie "Tracce antropomorfe". Opere realizzate con alcuni frammenti architettonici appartenenti alla Gibellina terremotata, per costruire un progetto di arte urbana quale recupero della memoria perduta di un popolo e di una città. L' Amministrazione Comunale esprime il suo profondo cordoglio e ricorda Nanda Vigo con il sentimento della gratitudine e dell'affetto.