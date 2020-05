Castelvetrano piange la scomparsa di Gaspare Mulè. Un galantuomo che amava la sua terra natia e la sua famiglia

del 2020-05-20

Ci ha lasciati all'età di 71 anni, a seguito di una lunga malattia, Gaspare Mulè per decenni segretario comunale in alcuni comuni del veronese. Laureatosi con il massimo dei voti in Economia e Commercio i suoi primi incarichi in Sicilia come segretario comunale e, precisamente nei comuni di Gratteri e Santa Cristina in provincia di Palermo, sempre seguito dalla moglie Giovanna Salvo, insegnante. Poi un incarico in prefettura a Verona e poi come segretario comunale in alcuni centri del veronese. Stimato per la sua preparazione, puntiglioso, è stato sempre dedito alla sua famiglia.

Nonostante abitasse da decenni a Mezzane di Sotto in provincia di Verona non riusciva a staccarsi dalla sua città natia dove spesso ritornava per un amore ancestrale durante l’anno.

Va via un galantuomo di altri tempi. Amava e difendeva sempre a spada tratta la sua Castelvetrano, forte di quella sicilianità di cui andava orgoglioso.

Gaspare ci mancherai e purtroppo non potrai partecipare al matrimonio di tua figlia Caterina già fissato a Giugno. Ti abbiamo voluto bene e tu lo sai

Sentite condoglianze alla Famiglia da parte della Redazione e da parte anche di tutti i ragazzi della compagnia teatrale che l'avevano conosciuto come un loro fedele e assiduo spettatore.