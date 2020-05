È morto John Peter Sloan, l'insegnante d'inglese più simpatico e famoso d'Italia

del 2020-05-26

In foto: il momento della premiazione dell'attore John Peter Sloan da parte della giornalista Francesca Capizzi

È morto all'improvviso per cause naturali John Peter Sloan, aveva 51 anni. La notizia è stata data su Facebook da due suoi colleghi. È morto a Menfi, dove viveva dal 2016 quando aveva deciso di trasferirsi in Sicilia e di aprire la 'Sloan scuola di inglese', un luogo di apprendimento della lingua rivolto ai bambini, agli adulti e ai docenti. Un luogo che amava molto, e da qui soltanto tre giorni fa postava fotografie del mare siciliano e del suo ritorno in studio di registrazione per nuovi cicli di corsi di inglese.

La notizia della morte dell'attore, cantante e comico inglese, diventato noto al grande pubblico grazie al suo rivoluzionario metodo d'insegnamento della lingua, si è diffusa molto velocemente nell'ambiente teatrale meneghino, dov'era molto ben voluto dai colleghi.“

Con grate e toccanti parole lo ricorda Herbert Pacton: "Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore, abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili. Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una cazzata. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate".

Giorno 29/12/2017 al Teatro Selinus nella IV edizione del “Premio Eccellenze Selinunte -Valle del Belìce 2017” avevamo avuto il piacere di averlo come ospite e di premiarlo. Noto comico a Zelig, ospite ad Amici, opinionista a Matrix su Canale 5, ha saputo apprezzare i valori della Sicilia.

Egli, nel suo girovagare, trovandosi nella nostra bella terra, se ne è innamorato e nel 2016 decise di vivere a Porto Palo di Menfi. Lo stesso Sloan raccontava sempre che si era innamorato delle bellezze naturali del territorio e principalmente del carattere del popolo siciliano.