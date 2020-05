E' venuto a mancare l'ex calciatore folgorino Marco Lucarelli. Grande il suo attaccamento ai colori rossoneri

di: Redazione - del 2020-05-28

Lo scorso 19 maggio un pezzo di storia rossonera è venuto a mancare. A lasciarci è stato Marco Lucarelli, giocatore folgorino nell'anno 1979, ai tempi di Visentin, Passafiume Svannaver, Arasi e non solo. L'allenatore di quella squadra era Possamai. Marco Lucarelli è morto in Toscana dove abitava.

Di recente era ritornato a Castelvetrano per una rimpatriata con gli ex compagni di squadra a Selinunte organizzata da Vito Signorello, che lo ricorda con affetto per la sua esuberanza.