Pane nero, biscotti tipici e tante specialità.Inaugura a Castelvetrano "l'Arte del Pane" della famiglia Signorello

di: Alessandro Indelicato - del 2020-06-02

ll pane è il cibo per eccellenza, essenziale per l’uomo. Una combinazione di ingredienti semplici ma fondamentali, con la lavorazione di un tempo, mai dimenticata nei forni di Enzo, che funzionano ininterrottamente da quasi 40 anni.

Quella trascorsa è stata una domenica di sorrisi: l'inaugurazione per l’apertura di una nuova panetteria, l'Arte del Pane in Via Ruggiero Settimo numero 28 a Castelvetrano, è un momento augurale, di positività, di fiducia nel futuro. Protagonista una famiglia, quella del castelvetranese Enzo Signorello, da oltre 30 anni impegnata sul territorio nel settore della panificazione.

Al taglio del nastro, caratterizzato anche dalla benedizione dello spazioso locale da parte di Don Rino, ha preso parte anche il Sindaco Alfano che ha voluto esser presente per un in bocca al lupo:" Questa è la prima inaugurazione, con tutte le dovute precauzioni, durante il periodo del Covid19.Non si può non premiare un investimento sul territorio, in un momento storico così difficile; l’ottimismo non deve mai mancare come anche la certezza che i clienti premieranno la qualità dei prodotti. "

A seconda delle stagioni e delle festività troverete pane, pizza, biscotti, tavola calda, panini imbottiti che rimandano alla più classica cultura culinaria siciliana. Novità che la famiglia Signorello porterà sulle tavole dei castelvetranesi sarà anche la "Sciavata", pizza ripiena con salsiccia, broccoli e tanto altro.

"Sono molto soddisfatto e felice di poter proseguire un percorso intrapreso oltre 36 anni fa, oltre che a Menfi, finalmente nella città in cui sono nato e vivo- ha commentato uno dei titolari Enzo Signorello.Una giornata quella di domenica che rappresenta un punto di partenza ed uno stimolo per la nostra attività per garantire a tutti i clienti un'offerta di prodotti genuini e di prima qualità."

Il Panificio l'Arte del Pane, vi invita a godervi e perdervi negli antichi sapori del loro forno.