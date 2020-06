Quando Papa Gregorio XVI autorizzò la Festa di Doppio Precetto a CVetrano dopo la fine del colera

di: Vito Marino - del 2020-06-11

In ricorrenza della liberazione dal colera del 1837, avvenuta secondo la credenza unanime della popolazione per intercessione di San Giovanni Battista, patrono della città, il Consiglio Civico di Castelvetrano deliberò di considerare come festa di doppio precetto il giorno commemorativo della Decollazione del Santo Patrono, chiedendone approvazione all’Autorità Ecclesiastica.

La proposta di Castelvetrano fu approvata da papa Gregorio XVI, cosicché il 29 Agosto di ogni anno fu dichiarato Festa di Doppio Precetto.

In tale ricorrenza dal 1838 al 1848 venne rappresentata la liberazione dal colera con un’opera teatrale, avente la seguente trama: "Cristo sdegnato dei peccati degli uomini manda terribili flagelli, mentre i Santi Patroni lo placano. Il popolo, atterrito dall’immane flagello si rivolge al Parroco e al Sindaco affinché preghino San Giovanni per liberarli dal male, mentre per l’aria, segno dell’ira Divina, lampeggiano i fulmini; il Sindaco e il Parroco pregano il Santo protettore fino alla Sua apparizione; a sua volta il Santo invoca l’intervento del Redentore che, mosso a pietà, concede la Grazia e come il Deus ex machina degli antichi, risolve la situazione drammatica".

Con la rivoluzione del 1848 detto spettacolo, come pure la Fiera di San Giacomo, cessarono.

Il patrimonio folkloristico culturale di Castelvetrano è ricco di numerose e caratteristiche rappresentazioni sceniche a carattere sacro. Il Ferrigno così afferma: "Così scaturiscono gli spettacoli come la nascita di Gesù Bambino, la passione di nostro Signore Gesù Cristo, il trionfo dei martiri, le opere dei Santi, espressione del sentimento di fede e del credo religioso profondamente radicato nel nostro popolo ancora oggi. […]

Siccome il genere di questi spettacoli provocavano inconvenienti di varia natura e scandali per scene indegne della Casa del Signore, i sinodi diocesani proibivano con scomuniche e minacce di carcere per i trasgressori. Tuttavia, la passione era tale che non mancavano i trasgressori. Il mistero del Calvario, rappresentato nelle Chiese ed in occasione del Venerdì Santo anche all’aperto, era uno di quegli spettacoli per il popolo in cerca di commozione".

LE FROTTOLE

Durante le feste principali, come la ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono della città, per San Giuseppe, e per il SS. Crocifisso si cantavano su appositi palchetti, inni musicali, a carattere religioso in onore dei Santi. Il cerimoniale avveniva nei punti principali della città, nelle prime ore del mattino, dopo il rituale scampanio generale e gli spari augurali dei mortaretti.

Di queste frottole se ne sono perdute le tracce, tuttavia il Ferrigno così scrive: "Conservo nove di tali frottole: sette delle quali per San Giovanni Battista, una per San Giuseppe e una per il SS. Crocifisso. Autori dei versi: il sac. Giovanni Errante Parrino, il sac. Giuseppe Denaro, il sig. Pietro Antonio Scaminaci, il notar Felice Errante, il dottor Lucio Sciortino, l’avv. Francesco Ingoglia. Autori della musica: il maestro Raffaele Caravaglios seniore, il sig. Giuseppe Pusateri, il signor Domenico Fragalà, il maestro Ferdinando Diodati".

LA RAPPRESENTAZIONE DELL’AURORA

In Sicilia, dal 1500 al 1600, la morte di Cristo, fu rappresentata ed esaltata con varie funzioni religiose di origine spagnola. Queste rappresentazioni continuarono nel tempo fino ai nostri giorni.

A Castelvetrano in occasione della ricorrenza di Pasqua, si svolge il rito religioso della “Rora“ o “Arora” (l’Aurora). Un rito che risale al 1660 per iniziativa dei Padri Carmelitani Scalzi di Santa Teresa. La funzione, oggi affidata alla confraternita di San Giuseppe dei falegnami e bottai, si è sempre svolta “a lu chianu” (alla piazza principale del paese) cioè in piazza Garibaldi, (oggi Piazza Carlo D’Aragona).

La rappresentazione una volta ogni sette anni aveva luogo nella Via S. Gandolfo (poi Via del Monastero o strata di la Batia granni - oggi Via Ruggero Settimo), per permettere alle suore di clausura di assistere alla manifestazione da dietro le grate del monastero della SS. Annunziata.

La manifestazione dell’Aurora avviene, ancora oggi, tutti gli anni anche con condizioni di tempo proibitive; si è svolta anche durante la guerra e nell’anno del terremoto del 1968. Pertanto, voce di popolo dice: “Se non si fa, se la prende Trapani”. Quasi a sfatare questo modo di dire a Castelvetrano, quest’anno a causa del corona virus, per la prima volta nella storia, questa bellissima manifestazione non si è effettuata.

Cito qui di seguito una notizia storica che ci riferisce il Ferrigno: "Il 18 aprile del 1813, giornata di Pasqua, la regina Carolina d’Austria, moglie di Ferdinando, re delle Due Sicilie, assistette assieme al figlio Leopoldo alla funzione dell’Aurora affacciata dal balcone del Palazzo Ducale" .

LA RICORRENZA DELL’EPIFANIA

In occasione della ricorrenza dell’Epifania avveniva una caratteristica rappresentazione cantata, con accompagnamento musicale, che aveva come oggetto “La visita dei tre Magi alla grotta di Betlem” ed il loro atto di adorazione al Salvatore del mondo con le offerte di oro, incenso e mirra.

Lo spettacolo, che si rinnovava ogni anno nella Chiesa conventuale dei Padri Domenicani (S. Domenico), con i personaggi vestiti in costumi antichi dell’epoca attirava tante persone, che assiepavano la chiesa.

A causa della soppressione delle corporazioni religiose, nel 1866 lo spettacolo non avvenne più.

L’Epifania, una volta era una festività prettamente religiosa. Il popolo siciliano la denominava “la festa di li tri re”, che il sei gennaio chiudeva tutta la festività e l’atmosfera natalizia; oggi è chiamata “della befana”, cioè del consumismo e dei regali, una cultura non nostra proveniente dal Nord.

In chiesa, oltre al normale festeggiamento liturgico dell’Epifania, dopo la santa messa, a scopo umanitario si celebrava la “Vistizioni di lu Bomminu”. In sacrestia un bambino povero veniva denudato delle proprie povere vesti e, sebbene il freddo fosse molto sensibile, veniva ricoperto solo da una benda e, postagli sulla spalla una piccola croce, veniva presentato al pubblico radunato in chiesa, dove, dopo il lavaggio dei piedi avveniva la vestizione, con gli abiti ricevuti in dono.

Al termine il bambino veniva portato, in processione, alla propria casa, con altri regali.

LA NINNAREDDA

In Sicilia, fino al 1950 circa, in occasione del Santo Natale, la ricorrenza univa la religiosità alla tradizione popolare, fatta di presepe, “cosi duci” e canti natalizi.

In chiesa, in occasione della “Novena di Natale”, che durava nove giorni: dal 16 al 24 dicembre, dopo la prima messa delle 4,30, che il popolo chiamava “la missa di lu addu” (quindi di notte) si cantavano dei brani tutti in lingua siciliana, intonati da un coro all'unisono, con l'accompagnamento di violino, mandolino o chitarra; ma per la nostra proverbiale apatia, e per come è successo per moltissime altre nostre tradizioni, dopo gli anni ’50, cadde in disuso.

La parola "Ninnaredda" deriva da "Ninna nanna", nenia che ogni mamma cantava giornalmente alla propria creatura, per farla addormentare; nella festività natalizia, la ninna nanna si riferiva al neonato Gesù. Ma alcuni brani riguardavano la Sua nascita, altri la Sacra Famiglia, ricordata dalla tradizione popolare siciliana come una normale famiglia terrena, con i suoi problemi quotidiani di fame, freddo, lavoro e amore familiare.

Ascoltando questi brani, in alcuni si percepiscono dei ritmi, che sanno d’orientale. Anche in questo campo sicuramente l’influenza della dominazione araba, in Sicilia ha lasciato la sua impronta.

Per festeggiare la ricorrenza natalizia, c'era anche “lu ninnariddaru”, cioè il suonatore di violino o di “ciarameddi” (cornamuse) in coppia o meno con il suonatore di flauto (friscalettu o faraùtu). Questo personaggio, molto ricercato e apprezzato in quegli anni, “a li sett’arbi” (di mattino prestissimo ancora al buio), girava per le strade suonando i motivi musicali di queste nenie.

Nelle strade silenziose di allora, le note echeggiavano e si diffondevano nell'aria creando un'atmosfera di festa. Chi era interessato lo invitava a suonare in casa davanti al presepe; poteva trattarsi di una suonata occasionale o per tutta la novena.

Al suonatore si dava un piccolo compenso, a volte in natura, come: "Li cosi duci di Natali” fatti in casa.