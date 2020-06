Sostituire il sale in cucina. Si può. Ecco come fare per mangiare bene e in modo sano

di: Graziella Palermo - del 2020-06-10

Tipi di sale ce ne sono di tantissimi tipi integrale, affumicato, di Cervia, rosa dell’Himalaya, rosso delle Hawaii. Ognuno ha caratteristiche diverse.

FINO in tutte le preparazioni e in salse e vinagrette. GROSSO da sciogliere in acqua o per cotture di grossi pesci o carni.

IN QUALI CIBI SI TROVA IL SALE Intanto bisogna ricordare che il sale è contenuto anche in tantissimi alimenti che troviamo in commercio e nelle bibite gassate. Cercate di preferire cibi freschi e non confezionati, limitate gli insaccati e i formaggi stagionati, evitate dadi e brodi pronti, preferite il sale iodato e controllate sempre le etichette.

Ovviamente i cibi senza sale sono spesso meno gradevoli e lasciano un po’ così a volte, ma ora vi spiegherò come sostituire il sale con pochi accorgimenti e potrete ottenere piatti comunque davvero buoni ve lo assicuro. Cercate di diminuire il sale in modo graduale e non totalmente da subito.

SOSTITUTI DEL SALE

SPEZIE Paprika, chiodi di garofano, curry, zafferano, cannella, peperoncino, cumino, noce moscata. ERBE AROMATICHE basilico, cerfoglio, alloro, menta, prezzemolo, salvia, timo, coriandolo. LIMONE VINO ACETO CIPOLLA AGLIO PEPE bianco e verde sono meno piccanti di quello comune nero. GOMASIO (fate tostare in una padella 6 cucchiai di semi di sesamo e 1 cucchiaio di sale marino integrale e quando saranno ben tostati tritaleli insieme) ottimo nelle insalate, per verdure bollite o grigliate, su carne e pesce alla griglia, su minestre e vellutate, con i legumi e sulla pasta.

Curry o paprika affumicata nelle uova al posto del sale, trasformerà immediatamente il vostro banalissimo uovo al tegamino.

PER VERDURE O CARNE O PESCE Salse a base di yogurt e semi di sesamo, aglio, cipolla fresca oppure limone e aceto per le verdure. Più precisamente per i vostri piatti questi sono gli abbinamenti migliori:

NELLE ZUPPE: basilico, peperoncino macinato, pepe, chiodi di garofano, aneto, zenzero, maggiorana, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, timo, porri, scalogno.

SUGHI E CONDIMENTI: peperoncino macinato, pepe, cannella, basilico, chiodi di garofano, noce moscata, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, cipolla, aglio, scalogno.

INSALATE: basilico, cannella, peperoncino macinato, chiodi di garofano, aneto, zenzero, origano, prezzemolo, rosmarino, timo, cipolla, aglio, porri, scalogno, limone, aceto.

VERDURE: basilico, cannella, pepe, peperoncino macinato, chiodi di garofano, aneto, zenzero, maggiorana, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, timo, cipolla, aglio, scalogno, porri, limone, aceto.

PESCE: peperoncino macinato, pepe, aneto, erba cipollina, maggiorana, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, timo, aglio, porri, scalogno, vino, limone.

CARNE ROSSA: peperoncino macinato, pepe, zenzero, maggiorana, noce moscata, origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, aglio, scalogno,vino.

CARNE BIANCA: peperoncino macinato, pepe, zenzero, maggiorana, noce moscata, origano, prezzemolo, rosmarino, aglio, scalogno, salvia, timo, vino, limone.

PANE: cannella, noce moscata, origano, rosmarino, aglio, cipolla, porri, scalogno.