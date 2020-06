"ZTL a Marinella senza telecamere, da Garante Privacy ok alle fototrappole". Ai microfoni di Cnews.it l'Ass. Cappadonna e Barresi

di: Redazione - del 2020-06-14

Cambio di location per l’ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, di Parliamone, in diretta da Selinunte. In compagnia delle quote rosa della giunta comunale, l’Ass. Capadonna e l’Ass. Barresi, sono stati diversi i punti trattati.

A breve verrà inviata ai cittadini una brochure dedicata al comparto dei rifiuti e ai risultati ottenuti negli ultimi sette mesi, in virtù di una campagna di sensibilizzazione che la Sager e la Eco Burgus vogliono mettere in atto, a dimostrazione degli ottimi risultati raggiunti dalla raccolta differenziata.

A tal proposito, il Comune ha acquistato dieci fototrappole per “incastrare” chi abbandona i rifiuti e da pochi giorni è arrivata l’autorizzazione da parte del Garante della privacy per l’istallazione. Un ulteriore misura, potrebbe essere l’ingaggio di guardie ambientali, anche per far fronte al numero limitato di Vigili urbani al momento in attività.

Un punto di grande interesse riguarda i mercatini delle borgate marinare. A Triscina, grazie all’impegno dell’Ass. Barresi è stata pulita via della Magna Grecia e si sta cercando di risolvere il problema dell’illuminazione, in seguito ad un debito del comune nei confronti delle ditte che forniscono l’energia elettrica. A Selinunte, invece, si prospetta un cambio di location e una ZTL diversa rispetto all’anno scroso, non ci saranno le telecamere, ma i Vigili Urbani.

Anche per la fiera di San Giovanni ci saranno delle novità, sono già state raccolte quindici domande e rivolto un invito ai produttori locali per una maggiore valorizzazione del territorio e un rilancio dell’economia.

Tra i progetti in corso, risulta importante quello che ha ad oggetto la Polizia municipale, con la restituzione delle due moto, con il trasferimento dei locali, con l’acquisto delle nuove divise e infine si sta cercando di riavere anche il ponte radio.

Per quanto riguarda, invece, il progetto Pulispiaggia è a cura della Sager, la stessa ditta che si ocuupa della raccolta dei rifiuti. Sono stati già raccolte 32 tonnellate di rifiuti abbandonati. Gli interventi hanno riguardato anche, la raccolta di rifiuti ingombranti e la pulizia dei tombini. E’ prevista anche l’istallazione di passerelle per l’accesso al mare.

La domanda sulle condizioni della piazzetta di legno sorge spontanea, “E’ prevista una somma di 80.000 euro per il ripristino, siamo stati bloccati dal lockdown” dice l’Ass. Cappadonna.

Tra i progetti imminenti vanno ricordati: la raccolta differenziata all’interno degli uffici comunali con la fornitura dei contenitori e l’installazione dei parcheggi rosa, un servizio di sensiblità molto sentito.

A proposito di parcheggi, un punto dolente riguarda il parcheggio dell’Ospedale, troppo piccolo per accogliere l’intera utenza che proviene da tutta la Valle del Belice. "E’ in corso un’interlocuzione con l’ASP per un parcheggio interno e si sta valutando anche la fattibilità di una sistemazione esterna" risponde Cappadonna.

L’attuale situazione di emergenza non consente inoltre spettacoli estivi, a differenza del teatro di Triscina, che rispettando il distanziamento potrebbe essere riaperto.

Per quanto riguarda la sanificazione stradale, l’Ass. Barresi dice :”E’ stata scelta la ditta che già avevamo per una questione di velocità, sono state seguite le linee guida del Ministero. Non poteva essere fatta una sanificazione a tappeto di tutto, abbiamo igienizzato circa 400 strade, abbiamo preferito le zone più frequentate”.

In conclusione l’invito rivolto a tutti è di ricordare che abbiamo un territorio bellissimo, bisogna valorizzarlo, sperando che il Coronavirus ci abbia insegnato qualcosa.