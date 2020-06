IMU pagata in ritardo? Ecco quali sono le sanzioni (ridotte) applicabili per i ritardatari

di: Antonino Pernice - del 2020-06-22

Il termine per pagare l'acconto Imu 2020 è scaduto il 16.06.2020. Il saldo deve essere versato entro il 16.12.2020. Le conseguenze per i ritardatari (sanzioni pari al 30% dell'importo dovuto) saranno lievi, come di seguito indicato, grazie alla possibilità di accedere al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, c. 1, D. Lgs. n. 471/1997, esteso anche alle sanzioni Imu dalla legge di bilancio 2020.

- La regolarizzazione entro 14 giorni dalla scadenza comporta una maggiorazione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del 16.06.2020.

- Dal 15° al 30° giorno si passa al ravvedimento breve, ovvero con maggiorazione fissa del 1,5%.

- Superato il mese di ritardo la maggiorazione sale all’1,67%, e si può applicare fino al 90° giorno dalla scadenza.

- Chi non riesce a regolarizzarsi entro il 90° giorno, ha un anno di tempo per il ravvedimento lungo (entro la scadenza per la dichiarazione dell’anno successivo), con maggiorazione pari al 3,75%.