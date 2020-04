Aggiornamento COVID19 in Provincia di Trapani. Ecco la situazione ad oggi. 8 i casi a CVetrano comunicati dall’Asp

del 2020-04-08

In totale i casi positivi in Provincia di Trapani sono 97 così distribuiti: Alcamo 18 ; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 8; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3 Ricoverati 21 Trapani 9: Covid 9 Marsala 12: Terapia Intensiva 3/ Terapia Sub Intensiva 2/ Covid 7 Guariti 4: 2 dimessi da Covid-hosptal Marsala; 1 dimesso da S.Antonio Abate (Tp); 1 negativizzato domiciliare.

I tamponi effettuati sono stati pari a 1.986 (+117 rispetto a ieri).

L'eventuale differenza con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

Nella giornata di oggi il Sindaco Alfano ha dichiarato che non vi sono ricoveri da COVID19 presso l’Ospedale di Castelvetrano e non che non vi sono castelvetranesi affetti da Coronavirus.