Il Campionato di Promozione fermo per il COVID19. Pizzitola e Bonino:"Speriamo di tornare presto in campo"

del 2020-04-11

Sono concordi gli allenatori della Folgore, della Mazarese e del San Vito, le tre squadre trapanesi che partecipano al campionato di Promozione: “ il verdetto del torneo deve dirlo il campo”. Ad affermarlo con forza Beppe Bonino, Stefano Pizzitola e Nico Del Giudice che con le loro formazioni erano pronti per lo sprint finale a sei giornate dalla fine del campionato.

In caso di miglioramento della situazione, si potrebbe ipotizzare una ripresa del campionato a fine maggio con gli atleti che però dovrebbero riprendere la preparazione almeno 15 giorni prima.

L’allenatore della Folgore Beppe Bonino è molto realista: “Decisione difficile da prendere da parte della Lega sicula. Noi eravamo secondi in classifica e alle semifinali di Coppa Italia. L’importante in questo momento è la salute di tutti. Qualsiasi decisione verrà presa andrà bene anche se speriamo di tornare a fare calcio e a portare tifosi al campo. Giornalmente ci sentiamo via WhatsApp con i giocatori e alla fine dico che dopo questo “brutto sogno” mi vorrei svegliare nel campionato di Eccellenza, magari alla fine di un mini torneo con due gare settimanali prima dell’estate.”

L’allenatore della Mazarese, Stefano Pizzitola, che aveva preparato la grande rincorsa per puntare all’Eccellenza precisa: “Stare fermi non piace a nessuno. Ci sentiamo con i miei giocatori spesso con le video chiamate. Ove possibile si tengono in allenamento con esercizi fisici in casa e qualche corsetta davanti la propria abitazione. Se il campionato finisse oggi finirebbe per scontentare un pò tutti. Visto che mancano poche partite, in Promozione la soluzione è più facile da trovare-continua il tecnico-, magari giocando due gare durante la settimana e in un mese avremmo chi sale di categoria e chi scende. Si potrebbe giocare anche a giugno o a luglio spostando poi l’inizio del nuovo campionato ad Ottobre.”

Anche l’allenatore del San Vito Nico Del Giudice dice la sua: “Sono convinto che il campionato di promozione avrà un seguito. In tre settimane si potrebbe anche concludere. Dare verdetti adesso sarebbe penalizzante per chi aspira alla vittoria di campionato e chi a salvarsi. Certo - conclude Del Giudice- riprendere non sarà facile e dovremmo saperlo in anticipo e fare una preparazione atletica che non è cosa facile. Meglio un mini torneo di sei partite .”

Se il campionato finisse oggi vedrebbe lo Sciacca promosso in Eccellenza con Folgore, Mazarese e Casteltermini ai play off. Per i play out spareggio Kamarat e Villabate mentre la Gattopardo retrocederebbe direttamente.