Sesso in auto in pieno giorno ad Erice. Multati dai Carabinieri

del 2020-04-13

I Carabinieri della Stazione di Erice, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al controllo delle rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente 2 persone, in ottemperanza alle disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020. I sanzionati,un uomo ed una donna, in violazione delle vigenti misure di contenimento e distanziamento sociale, poiché appartenenti a comuni diversi distanti della provincia ed a nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi dai militari operanti mentre erano appartati all’interno di una automobile per consumare una rapporto sessuale in pieno giorno intorno alle ore 10.30 del mattino. Per questo incontro clandestino, alla coppia sono state elevate sanzioni amministrative complessivamente per circa 800 euro.