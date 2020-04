Come creare un logo per la propria attività commerciale Suggerimenti e idee

di: Luca Beni - del 2020-04-16

Se desideri conquistare più clienti attraverso le tue strategie di marketing, dovrai ottimizzare ogni singolo elemento del tuo sito, a partire dal logo. Non è possibile prescindere da un logo aziendale, che ha il ruolo di veicolare ogni strategia di marketing messa in campo dal brand. Se hai appena aperto un negozio online e necessiti di un logo riconoscibile, originale e apprezzabile dal punto di vista estetico, clicca qui per ulteriori informazioni!

Ma ora scopriamo perché dotare la propria azienda di un logo è così importante.

Il valore di un logo aziendale

Il logo è direttamente collegato con l'immagine dell'azienda e con la sua reputazione online, due elementi fondamentali per ottenere il successo. Il logo definisce l'identità di un brand, racchiude in sé tutti quei valori e quei concetti che ciascuna azienda desidera comunicare al pubblico, aiuta a catturare meglio l'attenzione e a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella propria nicchia di mercato. Il logo costituisce il biglietto da visita di qualsiasi marchio, l'immagine su cui ogni utente si sofferma e che, inevitabilmente, fisserà nella propria memoria (basti pensare a loghi di aziende note come Nike, che ha fondato parte del suo successo sull'indimenticabile virgola stilizzata, MacDonald, Twitter, Apple, Peugeot, Ferrari, Puma, Firefox, BMW e tantissime altre ancora). Ma come si fa a creare un logo riconoscibile e in grado di restare impresso nella memoria degli utenti? Semplicità, originalità e coerenza sono gli ingredienti dai quali non è possibile prescindere: scopriamo il perché.

Creare il logo perfetto per la propria azienda

Il primo step è definire in maniera chiara la propria filosofia aziendale: conoscere il proprio lavoro e la natura dei servizi e dei prodotti offerti al pubblico, è fondamentale per realizzare un logo coerente con la propria attività. Una volta raccolte queste informazioni, sarà possibile definire la filosofia dell'azienda. Il logo dovrà comunicare questi valori e rispecchiare gli obiettivi e la linea di pensiero fissati dall'azienda. Il secondo step è conoscere meglio il proprio pubblico, al fine di offrirgli ciò che desidera veramente. Cosa cercano i clienti? In che modo preferiscono ricevere le informazioni? Quali sono i loro gusti? Individuare quanto detto è fondamentale per veicolare la propria offerta. Anche la scelta dei colori è importante. Il consiglio è non optare per più di due colori diversi. La riconoscibilità di un brand passa anche attraverso questo elemento. Così come i colori devono essere pochi e ben ponderati, lo stile dovrà essere minimale e poco invasivo. In questo campo, la sobrietà vince sempre: ancora una volta l'esempio migliore è quello offerto da aziende come Nike e Apple, che hanno adottato loghi semplici e facilmente riproducibili, ma al contempo assolutamente originali. L'ultimo importante consiglio è quello di non rubare mai idee da siti stock. Potrebbero averlo già fatto altre persone, con il risultato di ritrovarsi ad avere un logo troppo simile ad altri.