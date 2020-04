Negativo al primo tampone il turista della “Costa Deliziosa” fatto sbarcare ieri a Marsala

del 2020-04-17

(ph. marsalalive.it)

Il turista livornese trasferito ieri mattina dalla nave crociera “Costa Deliziosa” alla terraferma a Marsala non ha il coronavirus.

E' negativo al tampone il pensionato di 79 anni fatto sbarcare ieri al porto di Marsala. L'uomo era stato trasferito al Covid-Hospital “Paolo Borsellino” di Marsala come caso sospetto di Coronavirus. Ora si attende anche l’esito di un secondo tampone effettuato sul paziente.

La conferma arriva anche dal Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo.

“Desidero rassicurarvi – ha dichiarato il Sindaco - che l’uomo che era in crociera, ricoverato ieri nel nostro ospedale, è risultato negativo al Covid-19. È un'ottima notizia per il diretto interessato, per tutti i passeggeri e per il personale di bordo della nave che, dopo ore di ansia, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere presto la navigazione per il luogo di destinazione”.

La nave era salpata il 5 gennaio da Venezia per fare il giro del mondo. Nelle ultime ore l’uomo di 79 anni di Livorno ha avuto una crisi respiratoria grave e rischiava di morire. Per sua fortuna già a bordo l’anestesista-rianimatore (questo specialista è obbligatorio per i grandi natanti transoceanici) lo ha intubato e, passando la nave in prossimità delle nostre coste, i responsabili dell’imbarcazione hanno fatto in modo che l’uomo venisse trasportato sulla terraferma e trasferito nella Rianimazione dell'ospedale marsalese per essere meglio assistito.

“L’augurio - conclude il Sindaco - è che lo sfortunato protagonista di questa vicenda adesso possa guarire presto”.