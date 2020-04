Gestione COVID, l'Asp di Trapani risponde alla Nursind: "Tamponi a tutto il personale e a ospiti RSA"

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-17

L'Azienda sanitaria provinciale di Trapani sta eseguendo tamponi e test rapidi a tutto il personale impegnato nell'emergenza Covid-19, così come al restante personale tutto. La direzione aziendale ha disposto la somministrazione dei test anche ai soggetti che si trovano ospiti delle RSA, delle Case di riposo e ad altre categorie di cittadini come previsto dal protocollo, vista la superata criticità dovuta alla carenza di reagenti e di tutto il materiale necessario.

Lo puntualizza la direzione strategica dell'Asp di Trapani, in una nota in riscontro alle argomentazioni e ai quesiti sollevati dal Nursind in relazione alle modalità di gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 con particolare riferimento all'organizzazione del Covid-Hospital di Marsala.

“Questa direzione non condivide né le modalità di comunicazione né i contenuti riportati -si legge nella nota – infatti, mentre da un lato l'organizzazione sindacale invita l'Asp 'ad una costante e proficua collaborazione con le OO.SS delle professioni sanitarie', citando al riguardo la direttiva assessoriale n.16932 del 2/4/2020, dall'altro assume un atteggiamento certamente non collaborativo”.

“Questa direzione – continua la nota – ricorda al Nursind di aver mantenuto durante le prime, difficili settimane dell'emergenza coronavirus e ancor prima della direttiva assessoriale, un dialogo sempre aperto con il segretario territoriale, Salvatore Calamia sulle questioni relative all'SPDC di Alcamo, o ai DPI dove sono state accolte specifiche richieste del sindacato”.

“Appare scorretto - sottolinea la nota - e non certamente finalizzato ad un sereno confronto tra le parti sollevare dubbi, assolutamente destituiti di fondamento, sulla gestione e sull'organizzazione del Covid-Hospital di Marsala.

Come più volte dichiarato, questa Asp non ha mai avuto carenza di Dispositivi di protezione individuali e le iniziali difficoltà incontrate sono state superate. Inoltre, appare necessario sottolineare e puntualizzare: non c'è mai stata alcuna criticità relativamente alla sanificazione degli ambienti nel presidio ospedaliero di Marsala dedicato Covid non sussistono e non sono mai esistite problematiche organizzative dovute a carenza di personale.

Questa amministrazione, com'è noto a tutti, ha immediatamente provveduto all'assunzione di personale dedicato per l'emergenza utilizzando le graduatorie per dirigenti medici, infermieri, OSS, elaborate a livello regionale le USCA sono attive in ciascuno dei 6 Distretti Sanitari dalle 8 alle 20 già dal 15 aprile 2020 I quesiti – riporta la nota – non sono pertinenti e appaiono strumentali”.

“Anche in questo momento emergenziale – si legge nella nota - questa amministrazione ha sempre improntato il proprio operato a principi di collaborazione e apertura nei confronti di tutte le Organizzazioni Sindacali, anche non firmatarie di contratto.

Pertanto – conclude la nota - si invita l'O.S. Nursind a tornare ad assumere, nei fatti, un concreto atteggiamento di apertura e collaborazione”.