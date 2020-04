Giornata mondiale della Terra. Come mai oggi la terra torna a respirare?

di: Francesca Mandina - del 2020-04-22

Il tema della giornata internazionale della terra è l'emergenza climatica. È vero, il 2019 è stato l'anno più caldo in cui la temperatura, purtroppo, ha continuato ad aumentare, ma, oggi, lo stato del nostro pianeta è davvero cambiato. Oggi la terra comincia a respirare.

Questo cinquantesimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra si presenta in piena crisi di coronavirus, in tempi bui in cui miliardi di persone sono blindate a casa, in cui si assiste a chiusura di scuole e attività commerciali e in cui si attuano dure misure di contenimento sociale.

Ma oggi, più che mai, siamo convinti che, mentre si spende tantissimo denaro per uscire fuori dalla pandemia di coronavirus, si deve affrontare il problema di pensare a nuove imprese e a nuovi settori di lavoro attraverso una transizione pulita e verde. Soprattutto i soldi di noi contribuenti dovrebbero essere utilizzati per la salvaguardia delle imprese, per realizzare posti di lavoro con l'obiettivo della crescita sostenibile.

Inoltre i fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati per investire nel futuro, non nel passato, per sostenere settori nuovi e progetti che finalmente possano aiutare l’ambiente e il clima bello pulito.

Quest’anno, per la Giornata della Terra, si "resta a casa", si scrivono sani pensieri o si sceglie di seguire da casa video games online che educano le persone su politiche adeguate per interventi sul clima e offrono loro una piattaforma per esprimere un voto sulle soluzioni che vogliono vedere adottate.

Una maratona, quella di oggi sul web, per la tutela del creato, per costruire modelli per la salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente.

Questi voti saranno in seguito conteggiati e inviati ai leader mondiali. Si spera che queste informazioni possano aiutare i governi ad avere la consapevolezza e la fiducia necessarie per intraprendere un’azione forte, seria e coraggiosa contro la crisi climatica.

Lo vediamo tutti. Oggi lo stato del nostro pianeta è sicuramente cambiato.

Allora, c'è un modo per salvarlo questo pianeta e questa pandemia di coronavirus, pare, sia riuscita a fare in qualche mese quello che i leader del mondo, insieme, non sono riusciti a fare negli anni. Finalmente possiamo gioire per l’ambiente e per questi miglioramenti, sicuramente va meglio perché si inquina di meno, la natura si riappropria di cose che le avevamo tolto.

E, sperando che non siano benefici solo temporanei, ci auguriamo, che con la ripresa del lavoro, con la riapertura delle attività produttive, con il ritorno alla vita "normale" non si vanifichi tutto.

