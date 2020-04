"Alimenti per i miei bimbi e parole che mi hanno dato forza. La Sicilia mi ha preso in braccio". Maurizio Mistretta ringrazia i lettori di Cnews.it

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-23

Solo due giorni fa abbiamo pubblicato il video di Maurizio Mistretta, in cui il giovane cuoco chiedeva aiuto alla comunità di Castelvetrano perché si trovava in una situazione economica molto difficile a causa del lockdown imposto dal Governo per l'emergenza Coronavirus.

La solidarietà del web non si è fatta attendere. In moltissimi hanno risposto alla richiesta di aiuto di questo papà dì Castelvetrano. Proprio per questo Maurizio Mistretta ha voluto ringraziare con un altro video tutte le persone che si sono prodigate per lui non solo economicamente ma, soprattutto, moralmente.

Sono state tantissime le persone che lo hanno chiamato per dargli coraggio e per esprimere la loro solidarietà. Hanno chiamato da tante parti della Sicilia, addirittura da New York per sostenerlo.

Maurizio tiene a ringraziare in particolare la Redazione di Castelvetranonews.it per aver diffuso il suo video messaggio, il responsabile della Caritas della Chiesa di San Giovanni di Castelvetrano per averlo aiutato per l'affitto e la bolletta della luce e il responsabile della Croce Rossa della nostra città che si è adoperato per la spesa soprattutto per i suoi tre figli.

La Redazione di Castelvetranonews ringrazia tutte le persone che hanno creato una catena di solidarietà per questo giovane padre. Anche se siamo tutti in difficoltà, non dimentichiamo mai di essere di aiuto per chi ne ha veramente bisogno.

Un esempio di come il web unisce tutti anche nei momenti di difficoltà.