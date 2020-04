Alla scoperta dell'origine della parola "cabbasisi", l'espressione siciliana esportata nel mondo da Montalbano

di: Carolina Ragusa - del 2020-04-24

Care lettrici e cari lettori di CastelvetranoNews.it rieccoci nuovamente insieme.Il nostro viaggio di oggi ci porterà alla scoperta delle splendide località di Vigata, Montelusa e Marinella. Passeggeremo tra tortuosi vicoletti e suggestive stradine costellate di palazzi, balconi, terrazze, chiese e monumenti.

Il tutto, in un meraviglioso scenario barocco. Quando si viaggia in gruppo, però, non tutti prediligono visitare luoghi di arte e cultura! Nessun problema! I nostri occhi godranno anche della vista di paesaggi mozzafiato immersi nel cuore di una variegata quanto incontaminata natura siciliana.

Beh, avrete ormai ben capito che non mi piace raccontare le mie curiosità andando dritto al sodo! E quindi, come sempre, anche in questo caso, ho voluto fare una breve premessa cosicché, liberando la vostra fantasia, possiate immaginare la “meta” verso cui approderemo oggi all’interno di #Siculamente. Perché, vi chiederete voi, ho accennato a Vigata, Montelusa e Marinella, cittadine immaginarie create dalla penna del maestro Camilleri?

Perché oggi vi voglio svelare l’etimologia di una delle espressioni più famose usate dal Commissario Montalbano negli episodi dell’omonima serie televisiva. In realtà, le parole in siciliano usate da Salvo e dai suoi colleghi sono tante ma tra queste ce n’è una che nasconde tracce arabe.

E allora, vogliamo scoprire qual è? “Mi hai rotto i cabbasisi”! Molto frequente nella parlata dialettale palermitana e di tutta la Sicilia occidentale, “mi hai rotto i cabbasisi” allude ad un’espressione molto colorita che potremmo tradurre in italiano in una formula più neutra come “mi hai rotto le scatole”! Il termine “cabbasisi”, reso in italiano come “zigoli dolci” deriva dall’arabo “ḥabb ‘azīz”, ovvero “bacca rara, preziosa”.

Potremmo quindi dire che, nella loro accezione originale, i “cabbasisi” facevano riferimento a dei piccoli tuberi ovali, dal sapore un po’ dolciastro, simile a quello di noci o mandorle e che solo successivamente sono stati associati a delle ghiande e dunque, alle famigerati “parti intime” maschili.

Ecco dunque svelato lo slittamento di senso! Spero proprio di avervi deliziato con questa curiosità legata ad una delle esclamazioni che chissà quante volte avrete ascoltato seguendo gli intriganti casi da risolvere nel commissariato più conosciuto d’Italia! Bene, se “non vi ho rotto i cabbasisi!” nel raccontarvi tutto ciò, vi saluto con affetto e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana!

Dear readers of CastelvetranoNews.it here we are together again for our usual appointment with the curiosities about the origins of the Sicilian dialect! Our journey today will take us to discover the splendid places of Vigata, Montelusa and Marinella. We will walk through winding alleys and suggestive streets dotted with palaces, balconies, terraces, churches and monuments.

All in a wonderful baroque setting. However, when traveling in a group, not everyone prefers to visit places of art and culture! No problem! Our eyes will also enjoy the view of breathtaking landscapes immersed in the heart of a varied and unspoiled Sicilian nature.

Well, you will have understood by now that I don't like to tell my curiosities by going straight to the point! And therefore, as always, even in this case, I wanted to make a brief introduction so that, by freeing your imagination, you can imagine the “goal” towards which we will land today within #Siculamente. Why, you ask yourselves, did I mention Vigata, Montelusa and Marinella, imaginary towns created by Camilleri's pen?

Because today I want to reveal the etymology of one of the most famous expressions used by the Commissioner Montalbano in the TV episodes. In reality, the Sicilian words used by Salvo and his colleagues are many but, among these, there is one that hides Arab traces. So, do we want to find out what it is? “You broke my cabbasisi”! Very frequent in the dialect of Palermo and throughout Western Sicily, “you broke my cabbasisi” alludes to a very colorful expression that we could translate into English in a more neutral formula such as “You’ve been bugging me”!

The term “cabbasisi”, rendered in English as “sweet buntings” derives from the Arabic “ḥabb ‘azīz”, that is to say “rare, precious berry”. We could therefore say that, in their original meaning, the “cabbasisi” referred to small oval tubers, from the slightly sweetish taste similar to that of walnuts or almonds and which only later were associated with acorns and therefore, with the notorious male “private parts”. Here, then, the meaning shift is revealed! I really hope I delighted you with this curiosity linked to one of the exclamations you probably listened to many times following the intriguing cases to be solved in the most well-known police station of Italy! Well, if “I didn't break your cabbasisi!”! in telling you all this, I greet you with affection and as always, I give you appointment to next week!