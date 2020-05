Alla scoperta della parola “Marsala” e "dammuso" tra origini arabe e influenze straniere

di: Carolina Ragusa - del 2020-05-02

Cari amici di CastelvetranoNews ben trovati! Pronti per la nostra ormai consueta avventura all’interno di #Siculamente? Spero proprio di sì perché il viaggio di questa settimana sarà molto, molto variegato. Per cui abbigliamento comodo, zaino in spalla, cappellino in testa e cos’altro manca?! Mi pare nulla! Anzi no! Portate con voi anche un costume da bagno. Il motivo?! Beh, semplice!

Oggi faremo tappa a Marsala e Pantelleria. Ad attenderci saranno quindi le meravigliose acque limpide e cristalline, le affascinanti spiagge bianche, ma anche tanta storia, arte e naturalmente, come ogni tour che si rispetti, tanta enogastronomia.

Scopriremo chi, tra i popoli che per secoli ci hanno dominato, ha influenzato da un punto di vista linguistico e, in alcuni casi, anche logistico, queste meravigliose località della nostra amata isola rendendole tutt’oggi mete turistiche privilegiate non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Prima però di avventurarci tra “dammusi” e “favare” o tra antiche e rinomate cantine dove degustare buonissimi calici di vino, direi di iniziare questo nostro viaggio partendo subito dall’etimologia di questi due splendidi centri facenti capo alla provincia di Trapani. E la ragione è molto semplice. Marsala e Pantelleria presentano tracce straniere: sono infatti due toponimi di origine araba.

Nello specifico, se da un lato “Marsala” deriva da“marsā Allah” cioè “porto di Dio”, dall’altro “Pantelleria” deriva da “bint el rīḥa” ovvero “figlia del vento” ma che traduciamo per estensione come “isola del vento”. Bene! Adesso che abbiamo ben chiaro questi concetti, siamo pronti per una bella passeggiata tra i sentieri sassosi e le stradine tortuose che caratterizzano Pantelleria.

Ci incammineremo dunque per andare a scoprire quanto di suggestivo nasconde la cosiddetta “isola del vento”. Ed in particolare, tappa obbligatoria saranno i “dammusi” e le “favare”: i primi, antiche costruzioni in pietra lavica; le seconde, curiose manifestazioni vulcaniche. Anche in questo caso, le origini linguistiche di questi due termini arrivano da lontano. Infatti, ciò che in italiano tradurremmo come “caverne”, per gli arabi erano “dammus”.

Ciò che invece potremmo indicare con i termini “fontana o sorgente d’acqua”, sempre per gli arabi erano “fawwarā”. “Dammusi” e “favare” affondano perciò le loro radici in questa antica civiltà! Possiamo però andar via senza aver prima inebriato le nostre narici e deliziato i nostri palati con il profumo e l’assaggio di un buon calice di vino? Non sia mai! Perché in questo nostro tour tra Marsala e Pantelleria un salto tra le antiche e rinomate cantine è quasi un dovere. Tutti i gusti saranno assecondati!

A voi dunque la scelta tra un bianco o un rosso, un secco, un dolce o un liquoroso! Tra un eccellente marsala da sorseggiare godendo della vista mozzafiato delle Saline al tramonto o un ottimo moscato d’Alessandria da degustare durante lo spettacolare giro in barca dell’isola. Moscato d’Alessandria meglio conosciuto come “zibibbo” ed introdotto a Pantelleria proprio dagli arabi con il nome di “zabīb”, con cui si definisce in italiano “l’uva passita”.

In ogni caso, all’origine del nettare degli dei vi è un’unica materia prima: l’uva. Già, quella che i francesi chiamano “raisin” e che per i nostri viticoltori siciliani è “racina”. Adesso sì che il nostro viaggio e davvero giunto al termine! Possiamo lasciare queste incantevoli località e rientrare ciascuno a casa. Che questo nostro tour per ora purtroppo solo virtuale possa essere d’auspicio per una rapida rinascita turistica di Marsala, Pantelleria e di tutta la nostra bella Sicilia.

Con la speranza di poter brindare presto insieme a tutti voi alla fine di questa pandemia, vi saluto con affetto e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana qui su #Siculamente.