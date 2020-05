Mangiare cibi rossi fa bene al corpo e anche alla mente. Ecco quali sono

di: Graziella Palermo - del 2020-05-05

Il rosso è uno dei colori più amati dai bambini perché è caldo, vivace e ricco di emozioni. In generale il rosso simboleggia la passione, la vitalità, la forza. Stando ai principi della cromoterapia, infatti, mangiare cibi rossi può aiutare ad allontanare la depressione, la malinconia e a ritrovare la fiducia in sé stessi.

Gli alimenti di questo colore dovrebbero quindi essere consumati nel corso della prima parte della giornata. Secondo i risultati di diversi studi in materia il nostro cervello ci porta a prediligere i cibi di colore rosso rispetto, ad esempio, a quelli di colore verde. Non si tratta semplicemente di gusti, ma di un discorso di sopravvivenza: sembra infatti che il cervello individui gli alimenti rossi come quelli più calorici e nutrienti e per questo li preferisce.

Le caratteristiche dei cibi rossi

cibi rossi anytime

Gli alimenti caratterizzati dal colore rosso sono pieni di carotenoidi, antocianine, licopene, sostanze molto importanti per le loro proprietà antiossidanti e per la loro capacità di prevenire tumori e patologie cardiovascolari, quali arteriosclerosi e ipercolesterolemia.

I cibi rossi sono, poi, molto ricchi di vitamina C che, tra le altre proprietà, stimola le difese immunitarie, aiuta la produzione di collagene, rende più forti i vasi sanguigni e favorisce il corretto assorbimento di ferro.

Infine, un consumo abituale di alimenti rossi aiuta l’organismo a mantenersi pulito e senza scorie, perché accelera il sistema linfatico e, quindi, contribuisce a combattere gonfiore e ritenzione idrica.

Quali sono i cibi rossi

Nella cucina mediterranea sono tantissimi gli alimenti rossi utilizzati: dal comune pomodoro ai peperoni, dalle ciliege alle mele. Per le loro numerose qualità, frutta e verdura di colore rosso non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Il peperoncino rosso, per esempio, è un alimento che aiuta a stimolare il metabolismo, ed è quindi consigliabile assumerlo (con moderazione) durante una dieta dimagrante.

Tra i cibi di colore rosso che dovremmo assumere per variare la nostra alimentazione e trarne beneficio, possiamo elencare: cibi rossi anypomodori; angurie; ciliegie; rape rosse; fragole; mele rosse; peperoni; lamponi; fagioli rossi; ravanelli; melograni; cipolle rosse; bacche goji; radicchio; ribes;

Dottoressa Graziella Palermo Dietista