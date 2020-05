Cvetrano. Don Undari annuncia le disposizioni del vescovo Mogavero per la fase 2. Al via dal 6 maggio

del 2020-05-04

In attuazione del decreto del nostro Vescovo, S. E. mons. Domenico Mogavero, nella nostra Città di Castelvetrano, a partire da mercoledì 6 maggio c.a. e fino a nuove disposizioni, si procederà nel seguente modo:

Le esequie verranno celebrate al Cimitero. Al rito potranno presenziare esclusivamente i congiunti e, comunque, fino a un numero massimo di quindici persone, osservando le Indicazioni del Ministero dell’Interno (uso di dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine, e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro) e la Nota complementare della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Continua ad essere sospesa la celebrazione della messa, feriale e festiva, con la partecipazione anche di un esiguo numero di fedeli. Rimane sospesa la celebrazione dei battesimi, prime comunioni e cresime.

La celebrazione dei matrimoni è consentita esclusivamente con la partecipazione degli sposi, di due o quattro testimoni, di un ministrante, di un lettore, di un cantore, di un organista e di due operatori per le foto e la ripresa video.

È necessario osservare le misure per il contenimento del contagio, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossando mascherina e guanti. La preghiera del Rosario, raccomandata da papa Francesco in questo mese di maggio, ottenga per intercessione della Tuttasanta Madre di Dio, sostegno e consolazione nell’esperienza faticosa, umanamente e spiritualmente, a cui costringe la pandemia da Covid-19.

Castelvetrano 4 maggio 2020

Il vicario foraneo

Giuseppe Ivan Undari