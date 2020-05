I "Teatri di Pietra" in attesa di "ripartire" dopo l'emergenza COVID. Gatti: "Prevediamo un pubblico siciliano"

del 2020-05-05

E' dal 2005 che presso il Parco Archeologico di Selinunte si organizzano i "Teatri di Pietra", per un totale di 15 edizioni, più di 130 eventi con ospiti del panorama teatrale nazionale. La sedicesima edizione, contestualmente all'emergenza sanitaria in corso, non sarà realizzata come negli scorsi anni.

Il coreografo Aurelio Gatti, direttore di MDA Produzioni Danza e Direttore Artistico dei “Teatri di Pietra”, auspica alla sua realizzazione come segno di ripartenza: "Tornare a vivere e incontrarsi come Comunità per noi non è un augurio ma un impegno, condiviso con le Compagnie e gli Artisti che hanno confermato la loro adesione e ai tecnici e ai fornitori che hanno confermato la loro disponibilità."

Ma, nel rispetto della prassi igienico sanitaria, e quindi con una contestuale sanificazione dei luoghi, garantendo distanza di sicurezza, allestendo prevendite online e uno scaglionamento degli spettatori.

"In attesa di specifiche indicazioni regionali, dal Decreto Nazionale sappiamo che dal 18 maggio riaprono musei e luoghi della cultura - continua Gatti - e che entro la fine del mese ci saranno nuove e aggiornate indicazioni soprattutto in relazione agli spazi all’aperto. Prevediamo che la presenza di spettatori del turismo internazionale ( lo scorso anno oltre il 23%) sarà quasi azzerata, ma contiamo su quella partecipazione di pubblico regionale che si attesta al 65%."

Il turismo è uno dei settori che risentirà pesantemente della pandemia, e che nel nostro territorio ha una certa importanza. "Molti ci chiedono se il teatro ci sarà … anche albergatori, B&B o ristoranti, - conclude il direttore Gatti - ma la “ripartenza” non è una decisione unilaterale, è la volontà espressa e partecipata di tutti i soggetti coinvolti..noi facciamo un'altra cosa."

Cultura e teatro: assenti nella vita degli italiani ormai da mesi.

Il trailer è stato realizzato da Hystrio Image. Le voci di Cinzia Maccagnano, Filippo Brazzaventre e Sebastiano Tringali, le immagini di allestimento di MDA Produzioni e i materiali documentali dei Teatri di Pietra. Il testo da AMLETO atto IV- scena IV #questosihadafare #nullaripartesenzanoi #anchesoloperunfilodipaglia .