Continua il calo dei positivi al Covid19 in Provincia di Trapani. Ecco la situazione ad oggi

del 2020-05-08

(ph. https://www.ilreggino.it/)

Ancora in calo il numero dei casi attualmente positivi in provincia di Trapani giunto oramai a 12 (ieri erano 13) così distribuiti: Alcamo 5; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 1; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Mazara del Vallo 2; Paceco 0; Salemi 0; Trapani 3; Valderice 1.

Totale tamponi effettuati: 6.211

Test sierologici su personale sanitario: 3.448

Decessi: 5

Ricoverati: 2 tutti a Marsala: Terapia Intensiva 1/ Covid 1

Guariti e dimessi 108; attuali trasferiti Villa Zina 2

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant'Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.