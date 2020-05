Tre Fontane, villette confiscate alla mafia diventeranno case vacanze per disabili

di: Redazione - del 2020-05-12

(ph. www.cronacheparlamentarisiciliane.it)

Da case confiscate alla mafia a case vacanze per disabili. Una opportunità di sviluppo e di lavoro con l'obiettivo di creare luoghi di aggregazione per combattere il disagio sociale. Perseguendo questi nobili intenti l’Amministrazione del Comune di Campobello di Mazara ha affidato due villette confiscate alla mafia, ad una cooperativa, che ivi creerà case vacanze per disabili.

Ad ottenere gli immobili, che si trovano nella via Milano nella frazione di Tre Fontane la cooperativa Sociale “Creativamente” di Mazara del Vallo. Il progetto della cooperativa prevede la realizzazione di una casa vacanza per 6-10 soggetti disabili psichici e per promuovere attività di turismo e attività produttive nell’ottica dell’inclusione sociale.

Il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati permetterà, dunque, la restituzione alla collettività di ricchezze e patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali, con ricadute positive in termini di sicurezza, legalità e di sviluppo sociale ed economico.