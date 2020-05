A Trapani, due decessi in poche ore: vigile si suicida e uomo travolto da un'auto

del 2020-05-11

Nelle prime ore del mattino, un vigile urbano di Trapani, 39enne si è lanciato dal balcone di casa propria. Non si tratta dell'unico decesso nel capoluogo, già scosso per un incidente verificatosi ieri ai danni di un 53enne, che sarebbe stato travolto da un'auto.

L'uomo si trovava a quanto pare disteso sul manto stradale e l'automobilista non avrebbe potuto far nulla per evitarlo. Gli inquirenti stanno valutando le immagini delle telecamere a videosorveglianza per stabilire le dinamiche del sinistro, secondo quanto riportato dalla testata Trapanisì.

Una giornata nera per la cronaca di Trapani, che perde due suoi cittadini.