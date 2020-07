Tra ansia e stress sempre più persone "colpite" dalla ruminazione mentale. Ecco come riconoscerla

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2020-07-05

La maggior parte dei soggetti che soffre di stati ansiosi o disturbi depressivi lamenta spesso di soffrire di rimuginio e ruminazione mentale ovvero processi di pensiero ripetitivi, disadattivi e inefficaci che alla lunga provocano serie ripercussioni sullo stato emotivo e comportamentale della persona.

Ma tale processo non necessariamente si associa a disturbi mentali, a volte infatti può presentarsi in momenti di vita particolarmente stressanti, come ad esempio se ci si trova di fronte a scelte che possono modificare nettamente il nostro futuro (università, lavoro, trasferimenti, colloqui), o durante un momento di crisi con il proprio partner o dopo un cambiamento importante nella nostra vita.

Il pensiero ripetitivo genera un incastro che porta il soggetto a pensare in maniera eccessiva a qualcosa senza riuscire a trovare una via di uscita.

Questa modalità di pensiero passivo provoca un aumento dello stato ansioso e del disturbo depressivo oltre a generare rabbia e nervosismo per l’impossibilità di smettere.

Generalmente le caratteristiche tipiche di questi pensieri riguardano:

1) la ripetitività degli stessi pensieri che si ripetono senza fine;

2) pensieri negativi riguardo cose che potrebbero accadere o che sono già accadute;

3) impossibilità di mettere a tacere tali pensieri;

4) tali pensieri non generano azione ma solo altri pensieri; 5 mancanza di energie e di concentrazione sono conseguenza di tale meccanismo.

Trattare la ruminazione attraverso validi strumenti clinici può aiutare a ridurne le conseguenze negative.

Essendo modalità di pensiero “apprese” è possibile porre fine a tale meccanismo patologico. Indispensabile si rivela l’aiuto del terapeuta che potrà portare il soggetto a prendere piena consapevolezza del funzionamento dannoso che ha generato e gli indicherà la strada per modificare tale processo; questo porterà ad un miglioramento del tono dell’umore, allo sviluppo della capacità di problem solving (risoluzione dei problemi) e alla corretta elaborazione di eventi negativi o particolarmente stressanti.

Dott.ssa Fabrizia Modica fabriziamodica@gmail.com