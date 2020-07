La Regione Sicilia premia i Comuni più virtuosi per i risultati della differenziata. Tra questi Salemi, Vita, Partanna e Gibellina

di: Francesca Caprarotta - del 2020-07-09

Venerdì 17 luglio, la Regione Siciliana premierà i 133 comuni virtuosi, che hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata durante il 2019. Tra essi, Salemi che si è classificata al 50° posto con il 72.6%, Partanna al 62° posto con il 71.7%, Gibellina al 95° con il 68.0% e Vita al 114° posto con il 66.2%.

In provincia, saranno premiati inoltre, Pantelleria che è il comune più virtuoso del trapanese, attestatosi al 42° posto, con una percentuale di differenziata del 73,6%, Buseto Palizzolo con il 72.1%, Petrosino al 57° posto con il 72%, Valderice, Mazara del Vallo al 61° posto con il 71.8%, Paceco al 67° posto con il 71.3%, Custonaci, Favignana e Calatafimi al 111° con il 66.3% di raccolta differenziata, San Vito Lo Capo con il 65.5%, Poggioreale e Salaparuta, rispettivamente al 125° e 126° posto, entrambi con una quota del 65.4% e Marsala al 132° posto.

I dati diffusi qualche mese fa, (ve ne avevamo parlato in questo articolo clicca qui ) evidenziavano un miglioramento per la regione, in cui si registravano nel 2017 solo 31 comuni virtuosi, mentre nel 2018 erano 79.

Sono 110 invece, i comuni che si sono attestati per il 2019 ad una percentuale tra il 50 e il 65%, che hanno ampi margini di miglioramento.

Anche Castelvetrano è migliorata, attestandosi per il 2019 al 347° posto con una media annua del 30,5% di raccolta differenziata, finalmente oltre il 30%, perdendo il posto di fanalino di coda della provincia, “passato” a Castellammare del Golfo.

L'andamento della raccolta castelvetranese, denota anche un netto miglioramento in risalita durante gli ultimi mesi del 2019: a gennaio, la percentuale era ferma al 33.2%, e piano piano è scesa fino al minimo del 18.2% ad aprile. A maggio, è iniziata la risalita graduale, attestandosi al 27.4%. A settembre, si è raggiunta quota 30.5%, 34.8% ad ottobre, 43.2% a novembre e 45.6% a dicembre.

Durante i primi mesi del 2020, la raccolta differenziata ha continuato ancora a migliorare, attestandosi al 50% grazie ad uno sforzo non indifferente da parte della Ditta Sager Ecoburgus che, di concerto con l’Amministrazione, sta facendo un ottimo lavoro recuperando anni di mancati interventi di bonifica registrando anche miglioramenti nei comportamenti da parte dei cittadini anche se non mancano ancora gli incivili.