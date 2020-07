La mia ricetta è: spaghettoni con ciliegino, melanzane e cubetti di mozzarella. Ecco ingredienti e ricetta

del 2020-07-14

Caldo, caldissimo, il piacere di mangiare piatti estivi freschi, colorati, con poca cottura e cucinati con poca fatica.

Ecco gli ingredienti e la preparazione della ricetta di oggi: Spaghettoni con ciliegino, melanzane e cubetti di mozzarella.

100 g di spaghettoni

300 g di pomodorini ciliegino

1 cipollotto

1 melanzana tonda

5 foglie di basilico

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

200 g di mozzarella a cubetti

50 g di grana padano grattugiato

Sale Pepe

In una padella mettere 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, e il cipollotto a fettine, il ciliegino, un pizzico di sale, pepe q.b., 2 foglie di basilico e lasciare cuocere per 20 minuti.

Tagliare una melanzana tonda a cubetti e friggere in abbondante olio di semi di girasole. Mettere a scolare in uno scolapasta con un tovagliolo. Nel frattempo cuocere la pasta, tagliare la mozzarella a cubetti e preparare una teglia o una pirofila da forno.

Adesso scolare la pasta al dente, buttare la pasta nel sugo di ciliegino, la melanzana fritta e amalgamare il tutto con un filo di olio extravergine d'oliva, mettere la mozzarella a cubetti, fate saltare un minuto e traferite tutto in teglia antiaderente o pirofila, spolverate con il grana padano grattugiato e mettete 7 minuti in forno già caldo a 180 gradi. Servite con foglie di basilico fresco sopra, come in foto.

Buon appetito da Nino Chef Leo.