Santa Ninfa: Il Consiglio comunale convocato per riconoscere un debito fuori bilancio

di: Redazione - del 2020-09-14

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'assemblea civica per le 20,30 di mercoledì 16 settembre. All'ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, la deliberazione sull'esercizio della facoltà di non predisporre il cosiddetto bilancio consolidato e il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Anche in questa occasione, per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia, tutt'ora in vigore (compreso il divieto di assembramento), la seduta verrà svolta con accesso contingentato da parte del pubblico: massimo venti persone, munite di mascherine.

Sarà assicurato il distanziamento sociale e anche i consiglieri dovranno indossare la mascherina protettiva.