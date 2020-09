Gibellina si prepara alle elezioni. Sutera cerca il bis e vuole scongiurare rischio commissariamento

di: Francesca Caprarotta - del 2020-09-17

Il 4 e il 5 ottobre, ritorna alle urne per le amministrative anche il comune di Gibellina. L’anomalia di questa tornata elettorale è la presentazione di una sola lista elettorale, “Continuiamo insieme”, a sostegno del sindaco uscente Salvatore Sutera, che dovrà raggiungere il quorum per scongiurare il commissariamento.

La normativa vigente infatti, nel caso della presentazione di una sola lista alle amministrative, prevede che il 50% degli aventi diritto debba recarsi alle urne. Se ciò non dovesse verificarsi, sarà nominato un commissario straordinario a guidare l’ente fino alla prossima tornata elettorale, in primavera.

Ma facciamo un passo indietro, per capire come si sia verificata quest’anomalia. Già dai mesi di lockdown, Salvatore Tarantolo aveva reso nota la sua candidatura a sindaco, che sarebbe sfumata a causa della mancanza di persone da mettere in lista.

Ancora più curioso è quanto verificatosi l’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste con la presentazione di una lista da parte di Salvatore Biondo, ritirata dalla commissione elettorale, perché l’ultimo candidato si sarebbe presentato oltre le ore 12, quindi oltre la scadenza.

Questi i candidati al consiglio comunale della lista “Continuiamo insieme”: Agosta Nicola, Barbiera Francesca, Bonanno Vito, Ciaravolo Pasquale, Ciolino Vincenzo, Ferro Antonio, Fontana Matteo, Lanfranca Antonella, Oliveri Manuela, Pace Elena, Pirrello Daniela, Zummo Angela.