Marsala,controlli NAS sequestri e sanzioni

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-21

Nella giornata di venerdì 18 settembre2020, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo e della Compagnia di Marsala, nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla”, hanno eseguito una serie di ispezioni igienico sanitarie presso alcune aziende agrituristiche, mirate al contrasto degli illeciti commessi in materia di sicurezza alimentare, nonché volte alla verifica della corretta attuazione delle norme di contenimento del Covid-19.

Nel corso dell’ispezione presso una di queste attività, sita nel marsalese, i militari dell’Arma hanno rinvenuto kg. 21 circa di alimenti (prodotti ittici e carnei) privi della documentazione attestante la tracciabilità, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa.

Per tale motivo, i prodotti in questione, il cui valore ammonta ad € 500,00 circa, sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia al legale responsabile dell’azienda agrituristica.

Lo stesso, è stato segnalato all’Assessorato Regionale Attività Produttive, quale Autorità Amministrativa competente, ed è stato raggiunto da una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.500,00.