Nel ricordo di Girolamo Quartana, detto "Mimì". Triscina e il suo lavoro le sue grandi passioni

Oggi vogliamo ricordare il castelvetranese Girolamo Quartana detto "Mimì". Aveva una bottega che si trovava in via Lazzaretto, zona di Castelvetrano in cui era cresciuto. Un grande lavoratore fino ad 80 e passa anni, non per necessità ma perché amava il contatto con le persone. E lavorare per lui era un passatempo.

Era iscritto al partito Socialista dal dopoguerra, amava Castelvetrano ma soprattutto amava Triscina in maniera viscerale. La sua casa e i tanti cani e gatti randagi a cui portava regolarmente da disponibmangiare.Era disponibile con tutti e dava una mano a chi vedeva in difficoltà, di qualsiasi colore ed estrazione sociale.

È scomparso qualche anno fa a novant’anni per le conseguenze di una brutta caduta, ma noi lo vogliamo ricordare per come è stato: lucido fino alla fine.