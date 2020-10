BonuSicilia, il click day saltato e un aiuto alle micro imprese da rivedere. Al viala rubrica "Credito e opportunità"

di: Claudio Vaccaro - del 2020-10-14

Al via su castelvetranonews una nuova rubrica "Credito e opportunità" che si occuperà di temi economici a cura del Dott. Claudio Vaccaro.

Docente di Economia Aziendale e neo Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il più giovane abilitato alla professione a Castelvetrano e tra i più giovani nella nostra provincia, inizia la sua carriera universitaria presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Messina, conseguendo una prima laurea in Economia Aziendale con curriculum in Amministrazione e Controllo. Appassionato degli studi aziendalistici decide di intraprendere uno studio più specifico su tali discipline, conseguendo un Master in Esperto per le Professioni Economico-Aziendali e concludendo la propria carriera con la specializzazione magistrale in Scienze Economico-Aziendali con curriculum in Consulenza e Professione con il massimo dei voti.

Oggi parleremo del BonuSicilia 2020, un contributo a fondo perduto che sarà erogato direttamente dalla Regione Siciliana a sostegno delle micro imprese artigiane, industriali e non solo.

BONUS SICILIA 2020

Data l’emergenza da Covid-19 è di fondamentale importanza dare priorità al sostentamento del sistema produttivo aziendale. Tramite un contributo a fondo perduto volto alle microimprese quali operanti nel settore agricolo, di servizi ad esempio alberghieri e/o commerciali, un bando “Bonus Sicilia”, pubblicato sulla “Gurs n. 48/2020 dal Dipartimento regionale Attività produttive”, vuol riconoscere una agevolazione con tetto massimo di 35.000 euro che verrà corrisposto attraverso una procedura standard informatizzata semplificata direttamente sul sito SiciliaPei.

Prima di parlare di tale agevolazione, è utile entrare nel merito di chi può richiedere la stessa; parliamo di microimprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore ai 2.000.000 di euro, con sede legale nel territorio regionale siciliano alla data del 31/12/2019 e che, inoltre, prioritariamente hanno svolto una tipologia di attività produttiva economica sospesa e/o totalmente non esercitata a causa del lockdown.

Si intende finanziare tali imprese “micro”, attraverso una liquidità che possa compensare la riduzione di fatturato in bilancio sofferto, attraverso un vero e proprio sostegno al capitale circolante di tali imprese. Le agevolazioni poste in essere saranno di importo pari a 5.000 euro per le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31/12/2018, pari a 6.000 euro per le imprese che hanno avviato l’attività prima del 01/01/2019 con regime forfettario nell’anno di imposta 2018, ed infine saranno corrisposti 5.000 euro più un importo del 40% del fatturato medio di 2 mesi in base al volume d’affari del 2018 alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’01/01/2019 con regime fiscale ordinario nell’anno di imposta 2018 per un importo di tetto massimo complessivo di 35.000 euro.

Visto e considerato che la trasmissione dell’istanza compilata in ogni sua parte con data ultima di invio al 05/10/2020 non ha avuto esito positivo, dovuto ad un crash da sistema imputabile a TIM S.p.A., il “Click Day” sulla Piattaforma SiciliaPei è previsto a partire dalle ore 09:00 di giovedì 08/10/2020, richiedendo successivamente l’erogazione di tale bonus dopo l’approvazione dell’elenco delle imprese prontamente finanziabili.

Prof. Claudio Vaccaro

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile