La mia ricetta è: linguine al sugo di champignon e manzo. Ecco ingredienti e come prepararle

di: Sebastiano Leo - del 2020-10-14

Sapori autunnali nel piatto che oggi ci propone lo Chef Sebastiano Leo. Il piatto proposto è linguine al sugo di champignon e manzo.

Ingredienti:

100 g di linguine

300 g di funghi champignon affettati

2 spicchi d'aglio

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice

1 ciuffo di prezzemolo tritato

1 bicchiere di vino rosè

3 involtini di manzo ripieni di caciocavallo e mollica condita

Pepe nero macinato

In una padella antiaderente mettere 2 spicchi d'aglio intero, due cucchiai di olio, i tre involtini ripieni, i funghi e il prezzemolo.

Cuocere per 10 minuti, sfumare con il vino rosè e cuocere per altri 20 minuti, aggiungendo se è il caso brodo di cottura della pasta.

Nel frattempo scolare la pasta al dente e metterla in padella facendola saltare e amalgamare fino a completare la cottura. Regolare con l'olio e il pepe. Impiattare come in foto servire ben calda. Buon appetito.