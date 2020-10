Club Unesco di CVetrano ha finanziato il restauro conservativo della Bambocciata presente al Selinus

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-10-12

La “Bambocciata”, opera marmorea scolpita nel 1887 dal noto scultore Mario Rutelli, originariamente fu posizionata al centro della vasca del giardino comunale di piazza Regina Margherita. La scultura negli anni fu oggetto, purtroppo, di tanti atti vandalici.

Nel 1994, la “Bambocciata” venne sistemata su un artistico e antico capitello – proveniente dalla antica chiesa della “Batia” e giacente nei depositi comunali – nel pronao del teatro Selinus, dove si pensava potesse essere più riguardata.

L’anno dopo venne effettuato un restauro, anche con l’inserimento di parti mancanti a causa del vandalismo subito, mentre nella vasca si poneva una copia dell’opera. Purtroppo, negli anni, anche in questo posto, l’afflusso di persone ha fatto sì che alcune parti dell’opera avessero dei problemi.

Per via di “palpeggiamenti” vari la scultura ha subito qualche danneggiamento, per ultimo, gli era pure stata staccata una mano. Versava così in uno stato di degrado.

Il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte, da sempre sensibile alla tutela del patrimonio monumentale ed artistico, ha fatto realizzare un restauro di base conservativo, relativo al reinserimento delle parti mancanti, all'incollaggio di quelle cadenti e alla pulitura dell’opera.

L’auspicio è che, in futuro, si possa salvaguardare meglio l’opera, con una sistemazione migliore, e che la stessa possa essere oggetto di un'operazione di restauro globale.

Già in passato lo stesso Club per l’UNESCO (con la “Vugghia di l’acqua”) e altre associazioni culturali e club service (ricordiamo la “Fontana della Ninfa” restaurata dal Lions) hanno positivamente operato per il restauro e la salvaguardia dei monumenti della città e hanno organizzato molte manifestazioni culturali.

L’Amministrazione comunale ha ora indetto per martedì 13 alle ore 17, presso il convento dei Minimi, un incontro con le associazioni culturali e i club service per concordare azioni e attività nel settore culturale e turistico.

Per i problemi relativi alla pandemia, non sarà possibile consentire l'accesso al pubblico.