Coppa Italia, la Folgore vince di misura contro la capolista Akragas

del 2020-10-14

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, la Folgore vince per 1 a 0 contro l'AKragas, capolista del campionato di Eccellenza, alla fine di un incontro combattuto che i rossoneri hanno giocato per tutto il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione ai danni di Passanante.

La Folgore, priva di Almaroiu infortunato e di Vito Bono che ha salutato già i compagni, ha schierato tanti giovani con un plauso al bravo Vincenzo Salvo, assieme a Coppola e Corso e tutta la difesa. Il gol della vittoria è giunto al 15’ del primo tempo con una punizione dai trenta metri di Giannusa. Domenica, intanto, il Paolo Marino apre al pubblico nel rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento. La Folgore ospiterà il Marsala e il calcio di inizio è fissato per le ore 15.00.