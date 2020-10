Trapani, nasconde droga nei calzini: trentaseienne arrestato dalla Polizia di Stato

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-19

Celava dosi di marijuana nei calzini, il pusher arrestato sabato pomeriggio dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani. L’uomo, un trentasettenne con precedenti specifici, era in procinto di cedere della sostanza ad un acquirente lungo via Fardella ma, alla vista degli agenti che stavano sopraggiungendo, si è dato alla fuga, esattamente come il cliente.

Bloccato dagli operatori, il pusher è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana, abilmente occultate all’interno dei calzini, oltre che di alcune banconote di piccolo taglio, verosimile frutto dello spaccio.

Un’immediata perquisizione domiciliare eseguita in una piccola abitazione di campagna, ha permesso poi di trovare ulteriore sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi, per un peso di circa 130 grammi, unitamente a del materiale destinato al confezionamento.

Per l’uomo sono così scattate le manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ed è finito ai domiciliari.