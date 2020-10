Covid, il Comune di Gibellina chiarisce modalità di accesso al Cimitero comunale

di: Comunicato Stampa - del 2020-10-30

Nelle giornate di Domenica 1 e Lunedì 2 novembre 2020, tenuto conto degli orari di accesso già disciplinati, l’accesso ai Cimiteri comunali è consentito nel rispetto delle seguenti modalità:

l’accesso ai cimiteri e l’uscita avverranno dagli ingressi principali, nel rispetto della segnaletica posta all’interno dei cimiteri e delle indicazioni che verranno fornite dai volontari di protezione civile e/o dal personale comunale;

l’accesso al colombario comunale è limitato ad un numero massimo di 5 visitatori per volta, per consentire il ricambio in base al deflusso e con una permanenza massima all’interno di 15 minuti;

l’accesso alle cappelle gentilizie è consentito contemporaneamente a non più di n. 2 persone.

E’ fatto obbligo a tutti i cittadini di: indossare in maniera corretta la mascherina protettiva sia durante i turni di attesa sia durante la permanenza all’interno del cimitero; rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, fatte salve le esigenze di accompagnamento di persone anziane che necessitano di assistenza da parte di familiari o persone conviventi; permanere all’interno del cimitero per il periodo strettamente necessario per la visita ai propri defunti; per non ostacolare il deflusso pedonale è vietato occupare l’area antistante le tombe con sedie, vasi ed altro materiale ingombrante.

Il personale comunale in servizio presso il Cimitero, assicurerà l’apertura e chiusura dei cancelli, e fornirà assistenza e informazioni per tutto il periodo di apertura dei cimiteri in maniera continuativa.

Il servizio comunale di protezione civile, vigilerà e controllerà sulla corretta applicazione da parte dei visitatori delle misure sanitarie vigenti per il contenimento del Covid-19 e sul rispetto delle misure organizzative di cui al presente provvedimento, avvalendosi anche dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

La tradizionale celebrazione della Santa Messa in memoria dei defunti all’interno del cimitero comunale sarà tenuta il giorno 2 novembre nel rispetto dell’art. 1, comma 9, lett. q) del Dpcm 24 ottobre 2020, secondo il protocollo allegato 7.