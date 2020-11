Le arance tra proprietà antiossidanti e benefici per il nostro corpo. Ecco perchè fa bene mangiarle

di: Graziella Palermo - del 2020-11-07

Il modo migliore, più sano e sostenibile, per iniziare la giornata? Bere una spremuta d’arancia, ovviamente naturale e non un prodotto industriale spesso gonfiato dagli zuccheri. Pochi frutti riescono a concentrare al loro interno tante proprietà e a dare tanti benefici. E inoltre l’Italia è il regno delle arance, visto ne abbiamo circa 20 varietà, a partire da quelle siciliane che sono sul posto più alto del podio per qualità e caratteristiche. Le arance ci regalano antiossidanti e molecole preziose per il drenaggio. Tutto in un unico sorso ( o morso) di un unico frutto.

Le diverse varietà che troviamo nei nostri mercati, sia quella dolce e carnosa detta Navel, sia quella rossa e più succosa del Sanguinello o del Tarocco. In Italia se ne contano circa 20 varietà, alcune ottime per una spremuta mentre altre buone da gustare a spicchi.

Non solo: con le bucce è possibile produrre oli essenziali e canditi, mentre con l’intero frutto si può preparare l’arancia essiccata. Tutte le arance, in ogni caso, sono accomunate dall’avere un basso apporto calorico (si contano solo 34 Kcal ogni 100g) e tantissime proprietà benefiche: sono fonte di vitamine, in particolare C, A, e quelle del gruppo B (soprattutto Tiamina e Riboflavina) e PP (Niacina), sono ricche di bioflavonoidi, importanti per ricostruire il collagene del tessuto connettivo e rafforzare le pareti dei vasi sanguigni, migliorando quindi il flusso sanguigno. Inoltre sono piene di fibre, indispensabili per il nostro intestino.

La loro capacità di contrastare i radicali liberi, poi, le rende un alleato a tavola per la prevenzione dei tumori.

Numerosissimi studi, anche recenti, hanno dimostrato che le arance prevengono i disturbi cardiovascolari. Come? Grazie alla vitamina B1, che è utilissima per migliorare le funzioni cardiocircolatorie. Ma anche grazie al potassio, minerale essenziale per il controllo della pressione sanguigna e della salute cardiaca. Ulteriore sostanza utilissima è l’ Esperidina: uno dei flavonoidi caratteristici degli agrumi, ottimo per la prevenzione delle patologie cardiovascolari. FUNZIONI INTESTINALI E ANTI-STRESS. Migliorano le funzioni intestinali e contrastano lo stress, grazie alla presenza di acido folico, fondamentale per le donne in gravidanza, che aiuta a ridurre la stanchezza fisica e mentale. Il calcio, poi, è essenziale per i nervi, per le ossa e per i muscoli. PREVENZIONE DEI TUMORI. La vitamina C, di cui le arance sono grande fonte, è nota come arma contro i radicali liberi ed i processi ossidativi. E il licopene, presente soprattutto nelle arance a polpa rossa, è un potente antitumorale, antinfiammatorio e protettivo per l’apparato cardiovascolare. PREVENZIONE DELL’ANEMIA. Le arance non hanno un grandissimo contenuto in ferro,ma sono un’ottima fonte di acidi organici come l’acido citrico e ascorbico, che hanno la capacità di aumentare l’assorbimento del ferro dal tratto digerente. PREVENZIONE DEI CALCOLI RENALI. Le arance sono una buona fonte di acido citrico e citrati, che si ritiene abbiamo un’importante ruolo nella prevenzione dei calcoli renali. RAFFORZANO DENTI E OSSA. Grazie alla presenza di bioflavonoidi questo agrume rafforza denti, ossa e tendini.

Bere una spremuta d’arancia al giorno aiuta a sostenere il sistema immunitario. Questo effetto è dovuto principalmente all’azione della vitamina C, che protegge dalle infezioni, stimola la formazione degli anticorpi e rafforza il sistema immunitario.

L’olio essenziale prodotto con la spremitura delle foglie e delle bucce è ricco di antiossidanti, tra cui l’esperidina, una molecola che ha effetti drenanti. PROTEGGONO DA VIRUS E BATTERI. Con la vitamina C le arance aiutano l’organismo ad aumentare le difese immunitarie contro virus e batteri. Inoltre, aiuta ad assorbire il ferro a livello intestinale e aumenta la sintesi degli ormoni.

La vitamina C è un potentissimo antiossidante capace di aiutare a combattere i danni della pelle causati dall’esposizione solare e dall’inquinamento. CONTROINDICAZIONI DELLE ARANCE Il consumo di agrumi e quindi anche di arance, andrebbe limitato nel caso in cui si soffra di acidità di stomaco e gastrite. Gli acidi organici presenti nelle arance (in particolare acido citrico e acido ascorbico) causerebbero un peggioramento dei sintomi. Per questo è preferibile non consumarla di sera, come gli altri agrumi, perché la posizione supina nel coricarsi potrebbe acuire i fastidiosi sintomi del reflusso e provocare la risalita del contenuto gastrico.